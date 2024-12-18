紅館｜過去3年575宗訂租申請　約8成遭拒　文體旅局未答拒批理由

紅館租場難問題一直困擾演藝界，立法會議員何敬康近日多次發文，炮轟紅館租用審批準則欠清晰、活動流轉慢。文化體育及旅遊局今（18日）回覆何敬康的立法會書面質詢，由2022年至2024年期間，共接獲575宗訂租申請，當中有461宗不獲批，即八成不獲批。至於拒絕申請的原因為何，局方則未有正面回應。



局方重申，紅館是體育場地，會優先考慮大型體育活動的訂租申請。以2024年為例，獲批的申請中佔22%為大型體育活動；其餘為演藝等活動，當中59%為演唱會。



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文化體育及旅遊局回覆何敬康的書面質詢表示，由2022年至2024年期間，共接獲575宗訂租申請，當中有461個不獲批，即有八成不獲批。

八成申請不獲批 文體旅局未回應拒批理由

文化體育及旅遊局回覆何敬康的書面質詢表示，由2022年至2024年期間，共接獲575宗訂租申請，當中有461個不獲批，即有約八成不獲批。至於拒絕申請的原因為何，局方則未有正面回應，僅重申如有多於一個團體申請訂租同一檔期，康文署在處理申請時會考慮有關活動的性質、重要性、吸引力、演出者的叫座力、申請人以往的訂租記錄等。

局方指，紅館是重要體育場地，會優先考慮大型體育活動的訂租申請。以2024年為例，獲批的申請中佔22%為大型體育活動；其餘是演藝等活動，當中59%為演唱會。

立法會選委界議員何敬康質疑紅館寧願空蕩蕩，都不接受申請。（資料圖片／黃浩謙攝）

疫情間減場租措施明年4月完 文體旅局拒延長稱穩步復常

康文署自2022年下調包括紅館等4個表演場地的場租，由演出門票收入計算的20%降至10%，但該安排將於明年4月完結。何敬康問及會否考慮延長安排，甚至將場租降至演出門票收入的5%，文體旅局回應指，該安排是康文署在疫情期間實施的特別措施，目的是協助業界度過時艱，但有見疫後穩步復常, 政府需逐步取消因應疫情實施的特別措施。

文體旅局稱，過去三年的場地使用率均為100％。

過去三年場地使用率均為100％

紅館在2022年舉辦了19個、共82場大型藝術演出、體育活動和演唱會的數目；2023年舉辦了24個、共106場；2024年則舉辦了23個、共109場。過去三年的場地使用率均為100％。

局方表示，為方便市民及旅客查閱本港演唱會資料，旅發局已設立專頁列出資料。旅發局自今年3月起已成立盛事拓展專組，擔任「第一站聯絡窗口」的角色，積極與各方持份者，包括大型演出和演唱會主辦單位溝通，例如協助挑選合適場地、安排實地考察等。

局方表示，預計在明年第一季啟用的啟德體育園，將會為香港體育和文娛盛事提供一個全新和具吸引力的場地選擇。