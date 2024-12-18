舞台劇獎｜藝發局：按程序拒批資助　劇協莊梅岩：繼續籌備一齊行

香港戲劇協會舞台劇獎頒獎禮明年4月舉行，連續兩年不獲藝發局資助及康文署租出場地，遭到「雙重封殺」。藝發局回覆查詢表示按既定程序審批，通過不支持劇協資助申請，未有列明原因。

劇協外務秘書莊梅岩表示對結果感到失望，但仍會繼續舉辦頒獎禮，就如今屆頒獎禮主題「The Show Must Go On」（表演必須繼續）一樣，「只要仲有人行緊，大家就會繼續一齊行」。



▼2024年4月 第32屆香港舞台劇獎頒獎禮▼



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莊梅岩引述藝發局資源有限 拒批資助

劇協自1992年舉辦舞台劇獎頒獎禮，除了首兩屆頒獎禮沒有申請資助外，其餘每一屆頒獎禮的製作費均由藝發局資助，今年是首次不獲任何資助。劇協昨日（17日）在社交平台宣布，已開始籌備明年4月的第33屆舞台劇獎頒獎禮。劇協今年6月再度向藝發局申請資助同樣不獲撥款，康文署亦連續兩年拒絕租出場地。

劇協外務秘書莊梅岩引述局方稱「由於藝發局好多嘢要cover（涵蓋），資源有限，cover唔到你地」。 莊梅岩坦言感到失望，但未來仍會繼續申請。她說：「作為劇協，我哋有義務為業界爭取更多資源，將頒獎禮做得有聲有色，鼓勵出色嘅劇場工作者。」

莊梅岩坦言對不獲資助感到失望，但未來仍會繼續申請。（資料圖片/黃寶瑩攝）

劇協賣紀念品籌錢 望續辦頒獎禮

明年4月的舞台劇獎頒獎禮主題為「The Show Must Go On」。莊梅岩表示即使沒有資助，劇協目前仍會繼續籌備和舉辦頒獎禮。為節省成本，頒獎禮規模會縮小，又會售賣紀念品籌集資金。

劇場有種溫度係……好似只要仲有人行緊，大家就會繼續一齊行……有資助冇資助，有場地冇場地，the show都會go on。 劇協外務秘書莊梅岩

藝發局：按既定程序審批

藝發局回覆《香港01》查詢，表示劇協今年6月遞交「計劃資助」申請後，局方的藝術支援委員會按既定程序審批，並通過不作支持。局方未有列明拒絕劇協申請的理由，以及審批的準則。

▼2023年6月 第31屆香港舞台劇獎頒獎禮▼



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藝發局曾稱「不能苟同」頒獎嘉賓發言

2023年的第31屆舞台劇獎頒獎禮，劇協邀請曾捲入車牌查冊案的港台前編導蔡玉玲，和漫畫家尊子任頒獎嘉賓。嘉賓發言多次圍繞「紅橋」、「紅線」，尊子又笑言自己創作靈感來自「達官貴人講嘢」等。

其後藝發局向劇協發出信件，認為嘉賓發言內容「意有所指、語帶雙關，藝發局不能苟同，所以有必要決斷作出下調資助的決定」，又批評頒獎禮內容對藝發局的聲譽造成損害或不利影響。

今年頒獎禮沒有資助亦沒有康文署場地，改於灣仔碼頭一間餐廳舉行。獲最佳導演獎的黃呈欣得獎時表示中指：「我唔會亂講嘢，但我好希望香港政府相信舞台劇係可以賺錢的！娛樂可以賺錢的！另外就算戰爭或瘟疫時期，藝術都是需要的，我們可以以古諷今，睇返歷史嘛！」

劇協2023年底獲藝發局通知，指有外界聲音質疑，第31屆頒獎禮內容對藝發局的聲譽造成損害或不利影響，藝發局在審視頒獎禮內容後，表示因「競爭激烈及資源有限」，未能資助上年第32屆頒獎禮。劇協會長馮德祿昨日在社交媒體提到，劇協「現在仍在寒冬」，呼籲外界支持，又指劇協深明自強不息的道理，謀求自力更生之道。