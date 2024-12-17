舞台劇獎停資助｜劇協連續第二年不獲藝發局資助　申場地再被拒

香港戲劇協會（劇協）舉辦的香港舞台劇獎頒獎禮，此前被藝發局以「損害或不利影響」為由，停止資助今年4月的第32屆活動。劇協周二（17日）表示，定於明年4月舉行的第33屆頒獎禮，向藝發局申請資助同樣被拒。此外，康文署亦拒絕場地租用申請。



劇協表示，去年底獲藝發局通知，停止資助今年的頒獎禮後，義賣紀念品等方法籌募經費，在同業與觀眾支持下，最終成功自資舉行頒獎禮。劇協隨後開始籌備明年4月的第33屆頒獎禮，今年6月如常向藝發局申請資助，結果仍不獲撥款。

▼2024年4月 第32屆香港舞台劇獎頒獎禮▼



發售紀念品籌募經費 稱有必要續辦

劇協指出，明年第33屆舞台劇奬的主題為The Show Must Go On，活動務必辦下去，目前正努力籌募經費。適逢今年是劇協成立40周年，因此決定發售一系列新設計的紀念品，盼望得到公眾的支持。

劇協會長馮祿德在「會長的話」表示，香港舞台劇獎是32年前一班劇壇前輩，為團結劇壇、推廣劇運而成立，劇協珍惜他們的初心。此外，該獎多年來獲得市民、劇友等的支持，已有很高的認受性，被認為對推廣劇運、促進文化產業有積極作用。而明年更將增設音樂劇獎項，適逢今年又是劇協成立40周年，「這些都是我們非辦好舞台劇獎不可的原因」。

▼2023年6月 第31屆香港舞台劇獎頒獎禮▼



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形容仍在寒冬 「自當謀求自力更生之道」

馮祿德稱，如今「仍在寒冬」，劇協精心設計了一系列紀念品，希望大家購買支持，以辦好下一屆頒獎禮。他又稱「（劇協）已屆不惑之年，我們深明自強不息之理，自當謀求自力更生之道，自求多福，請大家放心」。

藝發局去年底首次停資助 稱活動損聲譽

香港戲劇協會於今年1月公布，去年12月8日接獲藝發局的通知，稱去年舉辦的第31屆香港舞台劇獎頒獎禮，因活動內容損害或不利藝發局聲譽，經審慎考慮後，決定扣減是次項目最後一期資助，來屆頒獎禮亦將不獲資助。同時，康文署亦口頭知會未能為頒獎禮提供或贊助場地。

2023年的第31屆舞台劇獎頒獎禮，有漫畫家尊子、前港台記者蔡玉玲擔任頒獎嘉賓，他們在台上多次以「紅橋、紅線」為主題，其後藝發局向劇協發出信件，認為嘉賓的主持內容「意有所指、語帶雙關，藝發局不能苟同，所以有必要決斷作出下調資助的決定」。