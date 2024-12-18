啟德體育園｜MIRROR參演周五首場測試演唱會　支持牌大小有限制

啟德體育園的體藝館周五（20日）將舉辦演唱會《CHILL เก่ง Music Festival》，除了有MIRROR、陳健安等本地音樂單位外，亦有多個泰國音樂單位演出。「鏡粉」等粉絲要留意，入場有不少限制，如支持牌大小及禁止帶專業攝影器材入場。



體育專員蔡健斌預計當日將有5,500名觀衆入場，下午4時半起將開放進場，不設現場售票。今次演唱會是體育園另一個測試的機會。蔡健斌表示，將主要測試舞台的搭建、拆卸和各種舞台裝置。



+ 1

支持牌上限：38厘米長、20厘米闊、30厘米高 禁帶專業攝影器材

蔡健斌指，入場人士不可帶同尺寸大於38厘米長、20厘米闊、30厘米高的支持牌以及專業攝影器材，有關要求與亞博館一致。另外，亦不可攜帶超過35厘米長的雨傘、外來食品及飲品，亦不能帶水樽，包括空樽入場。

蔡健斌指不易看見歌手離場位置 籲歌迷不要等候

蔡健斌表示，現場設有3個出入口，包括體藝館的正門、體育大道入口及中央廣場入口。屆時將有工作人員按人流將觀衆分到不同入口。他提醒，啟德體育園當日不開放停車場，最近的非公共交通停泊位在世運道，離體育園有一定距離，所以呼籲觀衆乘搭公共交通到場。他亦明言歌手離場的位置不易看見，呼籲歌迷不要等候。

體育專員蔡健斌指不易看見歌手離場位置，籲歌迷不要等候。（資料圖片／盧翊銘攝)

與個別商戶商討延長營業時間以留客消費

啟德體育園正與個別商戶商討，在演唱會後延長營業時間。蔡健斌指，商戶初步對延長營業反應正面，將積極爭取讓觀衆可在散場後續留場館娛樂。

今次演唱會是體育園另一個測試的機會。蔡健斌表示，將主要測試舞台的搭建、拆卸和各種舞台裝置。

警務處秀茂坪警區指揮官謝翠恩則指，今次演唱會的入場時間臨近放工時間，將留意公共交通系統能否負擔。