啟德體育園｜MIRROR參演周五首場測試演唱會　支持牌大小有限制

撰文：洪戩昊
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啟德體育園的體藝館周五（20日）將舉辦演唱會《CHILL เก่ง Music Festival》，除了有MIRROR、陳健安等本地音樂單位外，亦有多個泰國音樂單位演出。「鏡粉」等粉絲要留意，入場有不少限制，如支持牌大小及禁止帶專業攝影器材入場。

體育專員蔡健斌預計當日將有5,500名觀衆入場，下午4時半起將開放進場，不設現場售票。今次演唱會是體育園另一個測試的機會。蔡健斌表示，將主要測試舞台的搭建、拆卸和各種舞台裝置。

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支持牌上限：38厘米長、20厘米闊、30厘米高　禁帶專業攝影器材

蔡健斌指，入場人士不可帶同尺寸大於38厘米長、20厘米闊、30厘米高的支持牌以及專業攝影器材，有關要求與亞博館一致。另外，亦不可攜帶超過35厘米長的雨傘、外來食品及飲品，亦不能帶水樽，包括空樽入場。

蔡健斌指不易看見歌手離場位置　籲歌迷不要等候

蔡健斌表示，現場設有3個出入口，包括體藝館的正門、體育大道入口及中央廣場入口。屆時將有工作人員按人流將觀衆分到不同入口。他提醒，啟德體育園當日不開放停車場，最近的非公共交通停泊位在世運道，離體育園有一定距離，所以呼籲觀衆乘搭公共交通到場。他亦明言歌手離場的位置不易看見，呼籲歌迷不要等候。

體育專員蔡健斌指不易看見歌手離場位置，籲歌迷不要等候。（資料圖片／盧翊銘攝)

與個別商戶商討延長營業時間以留客消費

啟德體育園正與個別商戶商討，在演唱會後延長營業時間。蔡健斌指，商戶初步對延長營業反應正面，將積極爭取讓觀衆可在散場後續留場館娛樂。

今次演唱會是體育園另一個測試的機會。蔡健斌表示，將主要測試舞台的搭建、拆卸和各種舞台裝置。

警務處秀茂坪警區指揮官謝翠恩則指，今次演唱會的入場時間臨近放工時間，將留意公共交通系統能否負擔。

警務處秀茂坪警區指揮官謝翠恩指今次演唱會的入場時間臨近放工時間。（資料圖片／盧翊銘攝)
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