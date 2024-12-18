大熊貓BB｜家姐沉迷玩具被細佬咬屁股求關注　片尾揭姐弟正在學爬

大熊貓盈盈早前誕下一對龍鳳胎，海洋公園今日（17日）在社交媒體發布一段大熊貓BB的生活片段，只見家姐及細佬先後沉迷比牠們體型更小的熊貓公仔，家姐更玩得不亦樂乎，即使細佬緊咬牠的屁股，仍然得不到牠的關注。網民留言笑說：「細佬真係好鍾意咬家姐，連公仔都唔放過。」

此外，更有網民發現家姐在片段最後竟成功爬行幾步。海洋公園則在帖文指，由於家姐及細佬成長急速，目前已開始在地墊學習爬行。



海洋公園大熊貓官方專頁

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家姐細佬先後沉迷大熊貓公仔「吸貓成癮」

海洋公園今日發布大熊貓BB的生活片段，影片長達52秒，只見家姐不斷玩弄大熊貓公仔，猶如手機開啟了夜間勿擾模式，即使細佬緊咬牠的屁股，仍然得不到牠的關注。家姐仍然紋絲不動，只專注於眼前的玩具。

不過畫風一轉，家姐與細佬的角色調轉。原來大熊貓公仔確實魅力沒法擋，細佬同樣出現「吸貓成癮」的症狀，家姐在其身後不斷呼叫，才讓牠脫離忘我境界。

海洋公園展館「大熊貓之旅」已重新開放。（海洋公園網站圖片）

網民心心眼笑說︰細佬真係好鍾意咬家姐

網民對姐弟日常溫馨的互動紛紛留下「心心眼」，更有網民留言笑說︰「細佬真係好鍾意咬家姐，連公仔都唔放過。」亦有網民眼利發現家姐已學會爬行︰「嘩！最尾家姐爬到幾步啦！叻叻！」

海洋公園並在帖文指，由於家姐及細佬成長急速，目前已開始在地墊學習爬行，又指「好期待見到佢哋快啲滿場飛嘅畫面！」