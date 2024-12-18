逾10億元河套園區直連路不通香港　創科局︰重新檢討法例修改安排

河套香港園區即將投入使用，不過一條耗資10多億元通往園區的直連路，原來港人需要重重難關才可通行。由香港出發的訪客必須過關前往深圳，再原路返回香港，才可通過該直連路抵達園區。消息昨日（17日）傳出後，立即引港人熱議。



立法會議員張欣宇昨夜炮轟「匪夷所思」後，今日（18日）再發文指，保安局已表示全力支持河套園區發展所需，為各類有需要前往園區的人士提供便利；至於創新科技及工業局則表示，會重新檢討法例修改的安排。



10多億元河套園區直連路不通香港 張欣宇︰匪夷所思

立法會議員張欣宇昨日在社交平台發文表示，驚訝發現一條10多億元造價、專為園區服務的直連路，園區訪客竟然不能使用。簡單而言，若園區的訪客由香港出發，必須先過關前往深圳，再入境回香港，才可通過直連路前往園區。

這樣的結果更加是匪夷所思，邏輯上也根本站不住腳。 立法會議員張欣宇

立法會議員張欣宇。（資料圖片／盧翊銘攝）

保安局︰為有需要前往園區的人士提供便利

其後，立法會議員張欣宇再在社交平台發文指，今日與立法會工商及創新科技事務委員會副主席吳傑莊，一同向保安局及創科局深入溝通河套直通路的爭議。

張欣宇引述保安局指，當局會全力支持河套園區發展所需，為各類有需要前往園區的人士提供便利；至於創科局則表示會重新檢討法例修改的安排。

張欣宇感謝政府從善如流 冀河套香港園區投入使用

張欣宇最後感謝政府從善如流，期待河套香港園區順利投入使用。他又指︰「立法會的監督責任，最終還是為了把香港之事做得更好。」