港大獲選大灣區國際臨床試驗所營運機構　料第四季河套區投入服務

醫衞局透過公開招標，選定港大醫學院為「粵港澳大灣區國際臨床試驗所」營運機構。醫衞局昨日（23日）公布，試驗所預計可於今年第四季在河套區的中央援港應急醫院全面投入服務，並計劃進駐「港深創新及科技園」稍後落成的濕實驗室大樓，積極配合完善香港的創科生態圈。



港大欣悉醫學院獲特區政府選為「粵港澳大灣區國際臨床試驗所」營運機構 全力打造一站式國際臨床試驗支援平台。（香港大學圖片）

港大欣悉醫學院獲特區政府選為「粵港澳大灣區國際臨床試驗所」營運機構 全力打造一站式國際臨床試驗支援平台。（香港大學圖片）

港大欣悉醫學院獲特區政府選為「粵港澳大灣區國際臨床試驗所」營運機構 全力打造一站式國際臨床試驗支援平台。（香港大學圖片）

醫衞局於今年第二季成立了「粵港澳大灣區國際臨床試驗所有限公司」（試驗所有限公司），並於第三季透過公開招標，選定由香港大學李嘉誠醫學院負責營運試驗所。試驗所有限公司由政府全資擁有，以有效督導營運機構的工作和監管試驗所的運作。

醫衞局局長盧寵茂稱，在河套區這個策略性位置設立試驗所，可結合香港和粵港澳大灣區的優勢，善用河套區科技創新和制度創新的發展定位，吸引更多本地及海內外醫藥企業選擇在香港進行臨床試驗，支持香港逐步邁向藥物註冊的「第一層審批」機制。

港大校長張翔感謝港府透過公開招標作出的決定，稱港大醫學院榮幸獲選為試驗所的營運機構，以其高水平的醫療專業及創新醫學研究，支持香港建設國際創科中心，配合國家發展大局，充分貫徹港大為香港、國家和世界謀福祉的方向。

港大醫學院院長劉澤星對醫學院獲此重任感到雀躍，稱將必定竭盡所能，與政府、學界、業界、全球科研機構和香港市民通力合作，善用河套區的策略性發展，協調和統籌香港公私營的臨床試驗資源，推動香港建立一站式臨床試驗支援平台，全力提升臨床試驗的能力、效率、規模和認受性，打造香港成為國際醫療創新樞紐。