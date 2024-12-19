建行高層涉非禮及襲擊前女下屬　被告否認指控明年2月審

中國建設銀行（亞洲）董事總經理黎敬倫涉於2023年3月到6月期間，在中環三度非禮及兩次襲擊一名前女下屬X，被控三項猥褻侵犯罪及兩項普通襲擊。案件今（19日）在東區法院提堂，被告否認五項控罪，案件將於2月3至5日於東區法院審理。



被告黎敬倫。(陳蓉攝)

被告黎敬倫（54歲），被控三項猥褻侵犯罪及兩項普通襲擊。控罪指被告分別於2023年3月16日、4月6日及6月1日，在中環干諾道中3號來往建設銀行大廈及AIA大樓的行人天橋上、近昃臣道1號的馬路以及置地廣場中庭的扶手電梯上非禮女子X，以及在2023年3月中旬至4月尾，在建設銀行大廈三樓襲擊女子X。

控方將傳召3位證人作供，包括受害人及警員，被告獲准保釋，保釋條件為不可接觸控方證人及1500元保釋金。

案件編號：ESCC2838/2024