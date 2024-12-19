恐龍化石｜文物探知館明設恐龍會客室 觀專家清修 建築費300萬
撰文：吳綽詩
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在赤洲的恐龍化石發掘工作早前完結，尖沙咀文物探知館明日（20日）起將設立「恐龍會客室」，展出本港發現的恐龍化石，市民更可觀賞專家的清修工作。該會客室的建築費約300萬元。
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「恐龍會客室」分為「清修區」和「展示區」，工作室內，中國科學院古脊椎所專家及人員，清修含有恐龍骨骼化石的岩石，到訪市民可觀察專家工作。會客室亦同時展出在香港發現的其他動植物化石樣本，包括侏羅紀「菊石化石」、泥盆紀的「介形蟲化石」等。
文物保育專員蔣志豪表示，「恐龍會客室」建築費約300萬元，室內環境包括溫度、濕度和照明亮度，都遵照專家的意見而定，有特定要求。由於清修化石時會產生很多粉塵和石屑，因此安裝了吸收和過濾空氣粉塵的系統。
10月下旬，發展局公布首次在本港發現恐龍化石，隨即在發現地赤洲進行更多發掘工作，早前公布共掘出約30塊含恐龍骨骼化石的岩石。首度發現的恐龍化石早前已於香港文物探知館大堂展示。
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