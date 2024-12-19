12.30 起車輛續牌簡化　行車證不印屆滿日期　車主毋須提交牌簿

運輸署今日（19日）表示，立法會已通過法例，由今個月30日起，新發出的「行車證」不再載有屆滿日期，車主每次續牌後可沿用同一張，無需更換；市民可在網上查閱牌照屆滿日期。運輸署亦會簡化車輛牌照申請文件，車主續牌無需再提交「牌簿」（車輛登記文件），驗車合格後亦無需提交「驗車紙」。



此外，《2024年道路交通（車輛登記及領牌）（修訂）（第2號）規例》已獲通過，計劃在明年12月實施。新法例要求車主在接獲運輸署通知後3個月內，為其2年未領牌的車輛續牌，或把車輛拆毁或永久送離香港後，要向運輸署取消車輛登記，否則會構成罪行。



運輸署今日（19日）表示，立法會已通過法例，由今個月30日起，新發出的「行車證」不再載有屆滿日期，車主每次續牌後可沿用同一張，無需更換。（資料圖片／運輸署圖片）

運輸署表示，《2024年道路交通（車輛登記及領牌）（修訂）規例》和《2024年汽車保險（第三者風險）（修訂）規例》已獲立法會通過，並將於今年12月30日生效，以改善車輛牌照及簡化申請所需文件。

續牌後可沿用同一張「行車證」

屆時，運輸署會向成功續領「行車證」的車主發出通知書列明車輛最新牌照有效期，並會發出不再載有屆滿日期的「行車證」。車主獲發「行車證」後，如車輛資料（如車牌號碼、顏色等）不變，每次續牌後可沿用同一張，而無需更換貼在車頭的「行車證」。

電子聯絡發續牌提示 行車證增二維碼查閱到期日

在牌照屆滿前，運輸署會透過車主提供的電子聯絡方式，向車主發出續牌提示。

改善車輛牌照後，車主可掃瞄「行車證」上方新設的二維碼，無需登記便可於運輸署車輛牌照網上查詢平台，即時查閱牌照的屆滿日期。

運輸署今日（19日）表示，立法會已通過法例，由今個月30日起，新發出的「行車證」不再載有屆滿日期，車主每次續牌後可沿用同一張，無需更換。（資料圖片／梁鵬威攝）

續牌無需交牌簿 驗車合格無需交驗車紙

此外，署方會簡化車輛牌照申請文件，車主續牌無需再提交「牌簿」（車輛登記文件），驗車合格後亦無需提交「驗車紙」（車輛宜於道路上使用證明書）。若經網上申請續領車輛牌照，如運輸署成功經香港保險業聯會的網上系統，即時核實車輛保險紀錄作為有效的證明，車主便無需上載保險單。

車主2年無續牌、車輛已拆毀或送離香港須取消登記 料明年12月實施

《2024年道路交通（車輛登記及領牌）（修訂）（第2號）規例》亦已獲立法會通過，以改善車輛登記及領牌制度，由源頭加強管控，提高對車主以不當方式棄置廢棄車輛行為的阻嚇力。

新法例要求車主在接獲運輸署通知後3個月內，為其2年未領牌的車輛續牌，或把車輛拆毁或永久送離香港後向運輸署取消車輛登記，否則會構成罪行；而未領牌車輛會保留在有關車主名下。

如個別車主有實際困難而未能採取所需行動，或有合理理由不為其車輛領牌，可向運輸署提出申請豁免。新法例計劃在明年12月實施，運輸署會適時藉憲報刊登公告訂明生效日期，並在新法例生效前，公布申請豁免的指引。

新法例要求車主在接獲運輸署通知後3個月內，為其2年未領牌的車輛續牌，或把車輛拆毁或永久送離香港後向運輸署取消車輛登記，否則會構成罪行。（資料圖片／梁鵬威攝）

運輸署：即日起不再取消2年未領牌車輛的登記

運輸署發言人表示，通過法例後，運輸署已由即日起不再取消已滿2年未領牌車輛的登記。登記車主如欲棄置車輛，必須於拆散、銷毀，或把車輛永久送離香港後向運輸署取消車輛登記。在取消登記前，車輛將一直登記於車主名下，車主須承擔該車輛引起的所有法律責任。

署方鼓勵登記車主使用『牌證易』網上平台，查閱名下車輛屆滿日期、處理各類牌照事務及按照新法例的要求妥善處理名下2年未領牌的車輛。