熊貓經濟｜港鐵推出熊貓列車　南港島線、機場快線行至明年2月

港鐵推出大熊貓主題的列車及車站，由即日起至明年2月中，3列港鐵大熊貓主題列車，將分別於南港島線及機場快線行走。金鐘、海洋公園站同時會化身「大熊貓車站」，有本港六隻大熊貓的裝飾及「打卡位」。港鐵表示，希望透過活動吸引市民更出行，又指明年會有高鐵大熊貓主題列車，來往香港西九龍站及深圳、廣州。



乘客可透過港鐵網站查看大熊貓主題列車班次

港鐵推出的3列大熊貓主題列車，2列行走南港島線、1列行走機場快線。車廂內貼滿大熊貓的裝飾，車門、牆身，幾乎每個座位都有大熊貓的身影，牠們的造型亦各有不同，有鯊魚造型，有正在吃竹葉，亦有車長造型。

港鐵表示，這三架列車即日起至明年2月中行駛；乘客可透過港鐵網站查看大熊貓主題列車的班次。另外，高鐵大熊貓主題列車亦將於明年1月行走，來往香港西九龍站及深圳、廣州。

海洋公園站改造為大熊貓主題車站 10個高人流車站設「打卡位」

港鐵又「加碼」將海洋公園站改造為大熊貓主題車站，本港六隻大熊貓盈盈、樂樂、「家姐」、「細佬」、安安、可可，將「出現」在車站不同角落，包括客務中心、天橋、大堂、月台、樓梯和牆壁等。

在金鐘站，候車大堂會的圓柱有LED屏慕，播放六隻大熊貓的3D影像。除金鐘外，灣仔、銅鑼灣、中環、海洋公園、東涌、深水埗、香港、尖沙咀及尖東10個高人流車站亦將設「打卡位」，每個車站的大熊貓都有各自的地區特色造型。

同時，港鐵南港島線沿線各站、羅湖站、落馬洲站、機場快綫沿線車站、及高鐵香港西九龍站的站務員，均會在制服上掛上大熊貓裝飾。

港鐵香港客運服務常務總監楊美珍表示，推出主題列車，是港鐵與政府相關部門、旅遊事務署、旅發局和海洋公園合作，一連串大熊貓暢遊港鐵的主題活動之一。她希望透過活動，吸引市民更出行，不論是消費，還是到海洋公園欣賞熊貓，又有信心布置可吸引到乘客。