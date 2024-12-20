月薪6萬起經濟主任　政府登報招聘　前獵頭公司CEO稱或反映請人難

報章不時刊登招聘啟事，財政司司長辦公室亦登報「請人」。有報章今日（20日）刊出一份招聘啟事，政府經濟顧問辦公室正聘經濟主任一職，薪酬為每月61,865元至119,650元不等。



曾任職獵頭公司CEO的張慧敏認為，現時較少求職者透過報紙「搵工」，高薪職位要登報招聘或反映政府招聘困難，但估計政府在以經濟新聞為主的報章刊聘，目標是招募關心經濟發展的求職者，而不只是顧及工資。她又質疑，招聘啟事的描述含糊，表面上薪酬吸引，惹人暇想，卻未有詳細列明工作職責等，無法明確得悉「佢想要個人翻嚟做咩？」



有報章今日（20日）刊出一份招聘啟事，政府經濟顧問辦公室正聘經濟主任一職，薪酬為每月61,865元至119,650元不等。（任葆穎攝）

薪酬起薪點每月61,865元 學士畢業也能申請

財政司司長辦公室在報章刊登一份招聘啟事，政府經濟顧問辦公室現招聘經濟主任一職，主要負責在本港經濟的不同範疇，進行分析及研究工作，例如在微觀及宏觀經濟層面的增長和發展。薪酬為每月61,865元至119,650元不等，招聘期由12月13日開始，截至申請日期為12月31日。

公務員事務局網頁顯示，持學士學位的本地大學畢業生已可申請職位，成績需為經濟學一級或二級榮譽畢業。持有本港大學所頒授與經濟學有關之學科的榮譽學士學位、以及經濟學碩士或以上學位的人士，亦能申請。

公務員事務局網頁顯示，持學士學位的本地大學畢業生便能申請職位，但需為經濟學一級或二級榮譽畢業。（網上截圖）

料政府欲聘關心經濟發展之求職者 不只是顧及工資

招聘啟事分別在《信報》、《經濟日報》、《明報》及《南華早報》刊登。曾任獵頭公司CEO的張慧敏認為，事件反映政府招聘困難，以往政務主任（AO）及行政主任（EO）職位搶手，「大學畢業生搶住入去做」。她質疑現時較少求職者透過報紙「搵工」，但估計政府透過以經濟新聞為主的報章刊登招聘，目標是關心經濟發展的求職者，而不只是顧及工資。

曾任獵頭公司CEO的張慧敏認為，事件反映政府招聘困難。（資料圖片）

薪酬表面吸引惹暇想 質疑招聘方未詳細交代職責

問及該職位是否「筍工」？她指，表面上薪酬吸引，但認為招聘方未有詳細列明工作職責等，質疑無法明確得悉「佢想要個人翻嚟做咩？」她又說，不少政府部門及大型機構誤以為招聘更多人手便能改善業績，但她強調仍要視乎員工質素、公司能否讓員工發揮長處等，又指不少經濟評論員不一定是讀經濟出身。

招聘啟事未提及年資要求，但列明薪酬則為每月61,865元至119,650元不等。她質疑招聘啟事的描述含糊，或給予人不同解讀方法，引人暇想，「佢想要一個幾senior（資歷較深）嘅人？定還是within呢個range（在這個範圍內）都可以入去？定係佢個入職點係6萬幾，之後可以升到最高？」