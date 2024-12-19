廉署揭機場三跑壓榨外勞案拘2人通緝2人　招聘分判商收3萬出糧1萬

廉政公署今日（19日）公布今年早前接獲貪污投訴，指有輸入勞工懷疑被索賄及壓榨工資，經調查後揭發香港國際機場第三跑道項目分判商兩名外勞「工頭」，涉嫌為分判商向58名輸入勞工收賄共逾600萬港元，以協助工人受僱。兩名涉貪「工頭」今日被落案起訴，涉案分判商營運者及經理亦被廉署通緝。



案情指項目聯營公司透過發展局「建造業輸入勞工計劃」，以月薪31,200港元或37,800港元為分判商聘用輸入勞工。但涉案兩名外勞「工頭」則要求員工接受月薪人民幣1萬至2萬元，即港幣10,645元至21,290元，而涉案分判商卻收聯營公司所發十足薪金，中間「食夾棍」



廉署發言人表示，廉署對貪污採取零容忍態度，建造業工人如被索賄以換取聘用，應即時拒絕並向廉署舉報。廉署24小時舉報貪污熱線：25 266 366。



+ 16

聯營公司申輸入勞工計劃 月薪3.1萬或3.78萬聘外勞

廉政公署表示，涉案「工頭」王海東及王佳強，分別35歲及23歲，同為北京城建集團有限責任公司與其士（建築）有限公司的聯營企業所聘用的輸入勞工。二人被控一項串謀使代理人接受利益罪名，違反《防止賄賂條例》及《刑事罪行條例》，已獲廉署准予保釋，案件明日（20日）在西九龍裁判法院提訊。

案情指，聯營公司是機場三跑道系統的三跑道客運大樓和站坪工程項目的總承建商，中億建築（香港）有限公司是其中一間分判商。由於建造業人手短缺，聯營公司透過發展局「建造業輸入勞工計劃」，以月薪31,200港元或37,800港元為分判商聘用輸入勞工。

中億香港會參與該聯營公司在內地進行的工人招聘程序。聯營公司自2023年10月起分批聘用「工頭」王海東及王佳強和其他工人，該公司禁止員工或代理人就其事務或業務向他人索取或接受利益。

涉案2工頭以月薪人民幣1萬至2萬代聘外勞來港

控罪指王海東及王佳強涉嫌於2023年11月至2024年6月期間，串謀中億香港的營運者暨大股東閆立中及該公司的人力資源經理胡偉達，從58名輸入勞工收取賄款共逾600萬港元，以協助該等工人受僱和繼續受僱於聯營公司。

廉署調查發現，閆立中及胡偉達涉嫌在工人與該聯營公司簽訂僱傭合約前，向工人表示他們只可享有人民幣10,000元（港幣10,645元）至20,000元（港幣21,290元）月薪，若不接受有關安排便不會獲聘用。該等工人因害怕失去工作機會而同意接受該安排。

調查又顯示，上述工人涉嫌在「工頭」王海東及王佳強的安排下，將聯營公司存入他們香港支薪戶口的整筆薪金，即31,200港元或37,800港元交予中億香港，再透過他們的內地銀行戶口每月收取人民幣10,000元至20,000元。

通緝招聘分判商大股東及人力資源經理

廉署表示，今年早前接獲貪污投訴後迅速採取執法行動，於本年6月拘捕王海東及王佳強，即時阻遏上述壓榨輸入勞工工資的貪污勾當。廉署並於昨日（18日）向裁判法院申請手令，通緝中億香港營運者暨大股東閆立中（52歲）及中億香港人力資源經理胡偉達（50歲）獲裁判官簽發有關手令。

廉署表示，為加強輸入勞工對香港反貪法例的認識，均於工人抵港八個星期內向他們提供防貪教育講座，並會透過不同渠道持續發放相關信息。廉署稱會繼續與發展局及其他持份者合作，防止類似本案的罪行發生。