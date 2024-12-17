破地獄│殯葬中心招聘面試要在遺體冷藏室待10分鐘　卑微月薪曝光

電影《破‧地獄》屢破紀錄，引起大眾對殯儀業的興趣。近日山東一間殯葬事務服務中心招聘1名遺體冷藏室管理員，現場測試的要求是要在遺體冷藏室待10分鐘為合格，合格後方可進入面試階段，引發網民熱議。



電影《破‧地獄》屢破紀錄，引起大眾對殯儀業的興趣。（《破‧地獄》劇照）

電影《破‧地獄》屢破紀錄，引起大眾對殯儀業的興趣。（《破地獄》花絮相片）

電影《破‧地獄》屢破紀錄，引起大眾對殯儀業的興趣。（《破．地獄》電影劇照）

內媒《東方財經》報道，山東乳山市人力資源和社會保障局於12月6日發布該招聘信息。招聘信息稱，工作場所為乳山市殯葬事務服務中心，計劃招聘遺體冷藏室管理人員1人，招聘要求包括能適應24小時輪班，完成夜間工作；年齡45歲以下；限男性；具有初中及以上學歷，專業不限。

招聘信息指，現場測試項目為在遺體冷藏室待10分鐘，現場測試合格人員均進入面試。

月薪僅2200元人民幣

乳山市殯葬事務服務中心工作人員回應稱，「這只是一個考試方法，因為有的人比較忌諱或者害怕，他呆不了那麼長時間，但是我們工作又需要要求一個人呆超過10分鐘。」

乳山鑫蜜客人力資源有限公司工作人員表示，「工資是扣完五險之後，2200（人民幣），還有夜班費，沒有編制。」

網民熱議：

「這麼點工資沒編制誰幹啊。」

「就這工資後面多個0我也不願意。」

「太低了吧工資。」



有網友戲稱：「比和十個活人一起面試好多了。」「沒上過班吧，上班之後我的怨氣比鬼還重。」也有網友表示：「我還是寧願和試官扯皮。」「說真的，我不行，讓我自己在那兒待一分鐘我也不行，吃不了這碗飯。」