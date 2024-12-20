洪水橋綠色運輸系統｜目標2026年招標　擬批車廠用地物業發展權

《施政報告》提出在洪水橋／厦村及元朗南新發展區，建造智慧綠色集體運輸系統。運輸及物流局今日（20日）公布，邀請供應商及營運商提交意向書，以收集市場意見，目標在2026年招標、2027年批出項目合約，合約期約為20至30年。當局並考慮從意向書中，檢視縮短項目整體推展時間表的可行性；如有需要，會探討項目的資助方案，包括批出在擬建車廠用地的物業發展權。



洪水橋智慧綠色集體運輸系統構想圖。（運輸署網頁圖片）

目標在2026年招標、2027年批出項目合約

港府在2023年的《施政報告》中提出在洪水橋／厦村及元朗南新發展區，建造智慧綠色集體運輸系統，並在今年的《施政報告》中重申全力推展項目。土木工程拓展署已於今年5月，展開項目第一階段道路工程的勘查研究和設計工作。

運輸及物流局今日公布，邀請相關系統的供應商及營運商提交意向書，以收集市場意見，包括系統特性、營運能力、維修保養要求等，以探討既合乎公眾利益及財務可行的模式。意向書的截止時間為下周五（28日）中午12時。

當局目標在2026年招標、2027年批出項目合約，並會繼續探討不同的採購模式，考慮從意向書的意見中，檢視縮短項目整體推展時間表的可行性。

《施政報告》提出在洪水橋／厦村及元朗南新發展區，建造智慧綠色集體運輸系統。（運輸署網頁圖片）

可服務區內約30萬居住人口及約16萬就業人口

洪水橋／厦村及元朗南新發展區智慧綠色集體運輸系統全長約16公里，大部份為專用道路，系統會採用環保路面模式，無需實體軌道，貫通洪水橋／厦村和元朗南新發展區，服務區內約30萬居住人口及約16萬就業人口。

系統將連接屯馬線洪水橋站和天水圍站、輕鐵頌富站和泥圍站，以及現有和將會在洪水橋／厦村及元朗南新發展區興建的公共運輸交匯處，為市民提供接駁交通服務。

當局建議可採用上述模式建造系統。（運輸署網頁圖川）

商業模式營運系統 合約期約20至30年

至於政府負責項目的道路基建設施工程，餘下工作則由同一個機構負責，包括在約20至30年的合約期內，設計及建造營運系統所須的車廠及控制中心，並在合約期結束時，按需要將良好運行的系統移交政府。

將來的營運商須以商業模式營運系統，並提供公眾可接受的票價。如有需要，政府會探討項目的資助方案，包括批出在擬建車廠用地的物業發展權。