啟德綠色運輸系統｜30間營辦商交意向書　涵蓋本地、內地及海外

政府早前就啟德智慧綠色集體運輸系統項目邀請相關供應商或營辦商交意向書，提交日期已於今日（24日）中午截止，運輸及物流局與土木工程拓展署表示，共收到30份意向書，來自本地、內地及海外的公司。



啟德郵輪碼頭一帶被指交通不便。（資料圖片）

目標明年招標 2026年批出合約

政府正展開三個智慧綠色集體運輸系統項目，包括啟德、東九龍及洪水橋/厦村。其中啟德項目早前已邀請相關營辦商交意向書，今個月公布的施政報告，也提到會通過創新的推展方式及建造方法，壓縮推展時間，目標是較原先估計提早三年落成項目，即2031年落成。

意向書提交日期已於今日中午截止，當局指共收到30份意向書，來自本地、內地及海外的公司。土拓署發言人稱，會隨即就意向書所收集的意見進行分析，指資料會為敲定項目的技術細節、推展方式及財務安排提供參考，目標是在明年為項目招標，在2026年批出合約。

根據早前土拓署向九龍城區議會轄下交通運輸委員會提交的啟德智慧綠色集體運輸系統擬議走線文件，系統料全長約3.5公里，走線暫設5個站點，包括港鐵啟德站、啟德體育園、都會公園、前跑道區住宅帶及啟德郵輪碼頭。

早前施政報告亦提及，智慧綠色集體運輸系統項目會參考內地「雲巴」、「智軌」和「巴士快速公交系統」等，考慮建造營運方式。