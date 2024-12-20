大熊貓熱｜新短片現張家朗與熊貓啟德格劍　香港站每日90分鐘直播

本港近期掀起大熊貓熱潮，旅發局今日（20日）公布，由明日（21日）起，將在各大電視台播出大熊貓電視宣傳片，「世一劍神」張家朗更在片段中於在啟德體育園壓軸登場，與大熊貓切磋劍藝。而港鐵金鐘、香港及海洋公園站，以及部份列車車廂，亦會換上大熊貓裝飾及主題裝置，例如香港站變身成熊貓直播間，每日設3個時段直播30分鐘大熊貓片段。此外，尖沙咀及銅鑼灣等旅遊區，將由明年一月起，設置大熊貓戶外大型立體廣告。



「世一劍神」張家朗現身大熊貓電視宣傳片切磋劍藝

旅發局製作的大熊貓電視宣傳片，明日起在各大電視台播出，有6隻大熊貓擔任「香港旅遊大使」，介紹香港各種旅遊體驗，例如在茶餐廳品嚐絲襪奶茶及地道小食；在得獎餐廳體驗頂級美饌；滑翔傘體驗大自然景致；到訪文化博物館及美術館等。而兩屆奧運金牌得主「世一劍神」張家朗在啟德體育園壓軸登場，與大熊貓切磋劍藝。

金鐘、香港、海洋公園站換上大熊貓新裝

同時，港鐵多個車站及列車車廂，將陸續換上大熊貓裝飾及主題裝置。其中金鐘站首次設有立體動畫，至於香港站則變身成熊貓直播間，每日設3個時段直播30分鐘大熊貓生活片段，其餘時間則放送大熊貓宣傳片、熊貓日常珍貴點滴，以及城中盛事節目精華。

換裝車站及列車車廂包括︰



金鐘站、香港站、海洋公園站

南港島綫、高鐵車廂機場快綫列車車廂



「PANDA GO！香港遊」煙火無人機匯演，將在12月晚上8時15分，在西九文化區海濱舉行。（旅發局圖片）

「PANDA GO！香港遊」煙火無人機匯演12.28舉行

此外，由文體旅局和旅發局全力支持、由創意品牌AllRightsReserved主辦的「PANDA GO！香港遊」煙火無人機匯演，將在下周六（28日）晚上8時15分，在西九文化區海濱舉行，為是本港首次煙火配搭無人機的表演。

尖沙咀銅鑼灣明年一月起設大熊貓大型立體廣告

而香港專屬IP《熊貓香港親友會》亦會穿梭全港熱點，由中環碼頭、半山扶手電梯至鬧市的戶外廣告，都可看到牠們可愛的蹤影。其中尖沙咀及銅鑼灣等旅遊區，將由明年一月起，設置戶外大型立體廣告。