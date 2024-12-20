兩中年漢捕河豚進食後中毒　四肢麻痺、呼吸困難入院　一人危殆

衞生防護中心今日（20日）公布一宗懷疑食物中毒個案，兩名分別44歲和50歲的男子，昨日（19日）進食自行捕獲並經烹煮的河豚，約4小時後咀邊和四肢出現麻痺，並且呼吸困難，同日入院接受治療，其中一人現時情況危殆。初步調查顯示，致病原因為進食處理不當的有毒河豚。



兩名分別44歲和50歲的男子，進食自行捕獲的河豚，其中一人現時情況危殆。（Gettyimages／視覺中國）

進食河豚4小時後嘴邊和四肢出現麻痺

衞生防護中心公布，兩名分別44歲和50歲的男子，昨日（19日）進食自行捕獲並經烹煮的河豚，約4小時後，嘴邊和四肢出現麻痺，並呼吸困難。病人同日到瑪麗醫院急症室求醫，經入院接受治療。一人現時情況危殆，另一人情況穩定。

估計病人進食處理不當的有毒河豚

初步調查顯示，他們以往亦曾進食自行捕獲的河豚，相信致病原因為進食處理不當的有毒河豚。衞生防護中心指，河豚帶有的河豚毒素，為一種毒性強烈的水溶性神經毒素，可影響中樞神經系統。

河豚今有致命劇毒，需由專人宰殺及烹調。（中通社）

現時無已知的解毒劑分解河豚毒素

而河豚毒素主要集中在肝臟、生殖腺、皮膚等器官，同時是耐熱毒素，不會在烹煮、風乾或冷藏過程中被分解，現時沒有已知的解毒劑或抗毒素可分解河豚毒素。

衞生防護中心建議，市民應避免購買及自行宰洗河豚，以預防河豚毒素引致的食物中毒。