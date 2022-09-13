衞生防護中心稱食客疑食河豚魚乾中毒　燒烤堂澄清：雜魚肉合成

日前衞生署衞生防護中心公布，一名男子疑在尖沙咀燒烤堂進食河豚魚乾（俗稱雞泡魚乾）後中毒。燒烤堂昨日（12日）在Facebook中發文澄清，指該店發售的「雞泡魚乾」實際上是雜魚肉合成曬乾，或有一些是用馬面魚製成，因此該店將「雞泡魚乾」改名為「味醂魚乾」。



該店又引述聲稱為涉事中毒男子的貼文，該男子指事發後因身體不適求醫，不過當時醫生亦不確定是否因進食「雞泡魚乾」引起不適。他在帖文又指，醫院曾要求他抽取樣本，但由於住所離醫院太遠未有取樣本。該男子稱對事件感驚訝及抱歉：「我自己都成日黎（嚟）食燒烤堂，希望未來雞泡魚乾仲有得食啦。」



《香港01》正就事件向衞生防護中心、食環署及燒烤堂查詢。



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衞生防護中心9月6日公布，河豚魚乾中毒個案涉及一名22歲男子，他9月4日晚上於尖沙咀燒烤堂進食河豚魚乾，約5.5小時後出現嘴邊及四肢麻痺和刺痛、心悸和虛弱。

燒烤堂︰食環署已派多名人員調查 客人可放心食用

燒烤堂至昨日在Facebook發文，指事件令令生意名譽受損，形容：「我哋都喺壓力渡過中秋。」該店又解釋，該店發售的「雞泡魚乾」並非由河豚製成，而是雜魚肉合成曬乾，或用馬面魚製成，「入行嘅時候已經有呢一種產品，前輩都叫佢做雞泡魚乾，但行家都知佢唔係真雞泡魚。」該店在貼文中又稱，食環署已派多名人員到店舖內調查，故客人可放心食用。

涉事餐廳為燒烤堂位於尖沙咀的分店。（燒烤堂Facebook相片）

該店又引述聲稱為中毒男子的貼文，指於燒烤堂用膳後翌日：「朝頭早就唔對路，身體同手麻左（咗）成日。」該男子求醫後，醫生亦未能確定是否進食雞泡魚乾後中毒，直言認為「好兒戲」，並對事件能到抱歉，又指希望將來亦可在燒烤堂進食雞泡魚乾。