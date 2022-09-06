男子疑尖沙咀燒烤堂進食河豚魚乾後中毒　四肢麻痺、心悸

不少人喜歡以河豚魚乾（俗稱雞泡魚乾）佐酒，衞生署衞生防護中心今晚（6日）表示，正調查一宗懷疑與進食河豚有關的中毒個案，一名男子日前在尖沙咀燒烤堂進食河豚魚乾後，出現嘴邊及四肢麻痺和刺痛、心悸和虛弱，之後到伊利沙伯醫院急症室求醫，現時情況穩定，毋須入院。中心提醒市民切勿進食河豚。



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中心指，個案涉及一名22歲男子，9月4日晚上於尖沙咀燒烤堂進食河豚魚乾，約5.5小時後出現嘴邊及四肢麻痺和刺痛、心悸和虛弱。男子昨日（5日）前往伊利沙伯醫院急症室求醫，無須入院，現時情況穩定，中心正調查事件。

涉事餐廳為燒烤堂位於尖沙咀的分店。（燒烤堂Facebook相片）

河豚毒素不會在風乾過程中被分解

衞生防護中心發言人解釋，河豚毒素主要集中於河豚的肝臟、生殖腺、皮膚等器官，是一種毒性強烈的水溶性神經毒素，不會在烹煮、風乾或冷藏過程中被分解，而進食河豚是河豚毒素引致食物中毒的主要原因。發言人續指，毒素可影響呼吸及血液循環系統，嚴重可能會致命，而且現時並沒有已知的解毒劑或抗毒素可分解河豚毒素。

中心建議市民應避免購買及自行宰洗河豚或不知名魚類作膳食用途，並提醒市民切勿進食河豚。