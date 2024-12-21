啟德體育園｜羅淑佩稱體藝館首開騷　音響可更好　整體不錯

啟德體育園的體藝館昨（20日）晚上舉辦演唱會《CHILL เก่ง Music Festival》，有到場視察的文化體育及旅遊局局長羅淑佩在社交網站發文表示，場地首次辦演唱會有改善空間，音響調校可以更好，整體尚算不錯，「但我坐遍地下，中層和山頂，整體算唔錯」。昨日離場時間較原定遲約45分鐘，她指，5000多觀眾入場，離場秩序十分好，讚「粉絲果然久經訓練，新埸地一點也難不到他們！」



作為MIRROR成員陳卓賢（Ian）的歌迷Hellosss，局長羅淑佩當然沒有錯過偶像演出。每當Ian單獨表演時，局長難免跟其他Hellosss一樣，拿出手機為偶像影足全程。（羅國輝攝）

羅淑佩昨晚在社交平台表示，當晚放棄觀看港樂「彌賽亞」演出，去了看啟德體藝館看Chill Club測試音樂。她稱，體藝館第一次舉辦演唱會，有改善空間，音響調校可以更好，整體尚算不錯，「但我坐遍地下，中層和山頂，整體算唔錯。而由於感覺上與台的距離不太遠，全晚氣氛十分好！」

昨日演唱會開場及離場，均分別延遲約20分鐘及45分鐘，羅淑佩指，現埸5000多觀眾入場、離場秩序十分好，「粉絲果然久經訓練，新埸地一點也難不到他們！」她續指，今晚表演稍為超時，但應變措施發揮功能，日後會繼續舉辦更多測試活動，為啟德體育園正式啟用做好準備。

體育專員蔡健斌表示，對體藝館首場演唱會各範疇及協作感到滿意。(資料圖片)

體育專員蔡健斌昨日於演唱會散場後見記者，他對整體各範疇及協作感到滿意，又形容現場氣氛好。 蔡健斌表示，大部份觀眾合作，無攜帶過大的支持燈牌，演唱會前後各類應援活動的時間及地點協調得宜。

對於有觀眾投訴現場音響差，蔡健斌指，當場館坐滿座時，音效會有不同，主辦單位期間已不斷調整，令效果更好。他又澄清，觀眾可於現場影相，但主辦單位要求不能攜帶專業攝影器材，例如長鏡進場，以免影響其他觀眾的體驗。

至於節目超時，散場時間延遲約45分鐘，他指，有應變機制應對，包括與公共交通營運商溝通，部份商戶亦延長營業。場館禁止攜帶水樽入場，場內亦沒有樽裝水出售，他指，有關措施是出於安全考慮，現場設有飲水機，亦有免費紙杯提供，已經建議觀眾盡量不要買樽裝飲品。