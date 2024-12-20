啟德體育園︱體藝館首開騷　鏡粉持燈牌應援　Hellosss羅淑佩監場

啟德體育園的體藝館今（20日）晚上舉辦演唱會《CHILL เก่ง Music Festival》，將有約5,500觀眾入場，亦是體藝館首次以表演形式作壓力測式。

當局早前為入場觀眾所帶的燈牌設下大小規定，亦限制禁止帶專業攝影器材，現場未見到有不符合規格的燈牌，但記者發現有歌迷竟能避過安檢，違規帶長鏡入場。至於現場路牌等指示，有歌迷認為當局可更清楚地說明如何到達園區各個部份。

另外，本身男團MIRROR成員陳卓賢（Ian）忠粉「Hellosss」的文化體育及旅遊局局長羅淑佩，亦與體育專員蔡健斌等官員到場視察。



啟德體育園的體藝館今（20日）晚上舉辦演唱會《CHILL เก่ง Music Festival》，是體藝館首次以表演形式作壓力測試。（羅國輝攝）

啟德體育園的體藝館今（20日）晚上舉辦演唱會《CHILL เก่ง Music Festival》，是體藝館首次以表演形式作壓力測試，文化體育及旅遊局局長羅淑佩（上方左二）亦有入場。（羅國輝攝）

今日傍晚6時半於體藝館舉行的《CHILL เก่ง Music Festival》，演出陣容包括男團MIRROR、女團COLLAR、陳健安等本地音樂單位，亦有多個泰國音樂單位演出。

當局早前表示，今次演出是測試舞台的搭建、拆卸和各種舞台裝置，又訂下與亞博館一樣的入場規定，禁止入場人士帶同尺寸大於38厘米長、30厘米闊的支持牌入場，專業攝影器材亦同樣被禁。

啟德體育園的體藝館今（20日）晚上舉辦演唱會《CHILL เก่ง Music Festival》，是體藝館首次以表演形式作壓力測試。（羅國輝攝）

表演場地於下午4時半開放入場，不少「鏡粉」至少提前半小時到場館外聚集，有歌迷會派發應援物品，大批歌迷拿出燈牌合照。現場所見，全部燈牌都合乎規格，未有超出規定大小。亦有粉絲走「法律罅」，用布加上燈條，長闊則超出規定。

「姜糖」葉小姐今日帶了支持姜濤的「姜」字燈牌，她表示燈牌是經歌迷會購買，長闊皆為30厘米，符合規定。她又表示有關規定在不同場地都有，對此表示理解。至於路牌等現場指示，她表示曾到過附近，因此對現場路況有一定了解，現場指示亦足夠清晰。

葉小姐今日帶了「姜」字的燈牌，長濶皆為30厘米，符合規定。（羅國輝攝）

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兩位「神徒」（盧瀚霆粉絲）陳小姐同樣經歌迷會購買燈牌，一樣符合規格。她們指，到場前有留意相關規定，但仍擔心若最終不符規格，會否有寄放處等，認為當局應事先說明清楚。至於現場指示，她們表示離開港鐵啟德站後，只見到「往啟德體育園」的指示，但未有解釋如何到達演出場地「體藝館」，現場亦未見有體藝館入口的標示，認為當局應放置更清晰的指示。

有歌迷竟能避過安檢帶長鏡頭入場，又拿出拍照，但未見有保安阻止。（羅國輝攝）

另外，當局早前表明「專業攝影器材」同樣不可攜帶入場。不過，記者入場後，發現多位歌迷竟能逃過安檢，順利將長鏡頭帶入場，又在表演期間拿出拍照，但未見有保安阻止。

在觀眾入場前，文化體育及旅遊局局長羅淑佩、體育專員蔡健斌等官員，有在門外視察。

兩位陳小姐認為，現場方向指示可以更清晰。（羅國輝攝）