啟德體育園｜羅淑佩由廂房至山頂位　坐勻全場撐Ian｜政壇諸事町

啟德體育園的體藝館今（20日）晚上舉辦演唱會《CHILL เก่ง Music Festival》，是體藝館首次進行表演類型的壓力測試，演出陣容包括本地人氣男團MIRROR。

新任文化體育旅遊局局長羅淑佩不僅到場視察，更「坐勻全場」，由廂房層、地下VIP區、甚至「山頂位」，都留下她的足迹，相信是要了解各位置的觀賞效果。作為MIRROR成員陳卓賢（Ian）的歌迷Hellosss，局長當然沒有錯過偶像的演出。每當Ian單獨表演時，局長難免跟其他Hellosss一樣，拿出手機為偶像影足全程。



作為MIRROR成員陳卓賢（Ian）的歌迷Hellosss，局長羅淑佩當然沒有錯過偶像演出。每當Ian單獨表演時，局長難免跟其他Hellosss一樣，拿出手機為偶像影足全程。（羅國輝攝）

本地人氣男團MIRROR成員陳卓賢單獨上台演出時，獲羅淑佩特別留意。(羅國輝攝)

啟德體育園體藝館晚上舉辦的《CHILL เก่ง Music Festival》，是該場地首次進行表演類型的壓力測試，共有大約5,500名觀眾入場。

多位負責啟德體育園壓力測試的官員，都有到場視察，包括體育專員蔡健斌、警務處秀茂坪警區指揮官謝翠恩等。文化體育旅遊局局長羅淑佩傍晚約六時多亦到場，視察觀眾入場情況。

作為「Hellosss」的羅淑佩，亦未有放過入場欣賞偶像的機會，寓工作於娛樂。羅淑佩在開場後，曾到廂房層欣賞演出。甫一開場，MIRROR全體成員包括Ian便開始表演，現場大批「鏡粉」都表現興奮，而局長亦有專心留意演出。

及後的表演團體包括本地男子組合ERROR、男歌手陳健安，及來自泰國的表演團體，但記者留意到局長似乎興趣不大，不時低頭疑似玩手機，亦沒有對台上表現有太大反應。

不過，之後局長的態度大變，皆因Ian終於單獨出場，獻唱他的「飲歌」《留一天與你喘息》。在Ian表演期間，局長一直有專心偶像演出，更站起拿手機全程拍下Ian的表演。

看完Ian的個人表演後，羅淑佩隨即離開廂房層，到地下的VIP區繼續欣賞演出，及後又坐到場地的山頂位，相信局長除了欣賞偶像演出，今倘視察亦未忘親身試清楚體藝館各個位置的「零死角」觀賞效果，名符其實「坐勻全場」。