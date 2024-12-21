啟德體育園｜首辦表演騷超時完場　有觀眾投訴音量太高、燈光刺眼

啟德體育園的體藝館今晚（20日）舉行演唱會《CHILL เก่ง Music Festival》，有約5,500觀眾入場，亦是體藝館首次進行非體育活動的壓力測試。



散場後，有觀眾認為場內音響雖然質素好，但音量太高，亦有觀眾認為，舞台燈光太刺眼，看完演出後有眼乾情況。至於安排方面，不少觀眾都認為演出時間太早開始，對上班族不太方便。也有觀眾被要求在場外寄存水樽方可入場，完場時被問到對活動的感想，忍不住大叫：「我嘅感想係好口渴！」



膠水樽要寄存場外 觀眾完場大叫：「我嘅感想係好口渴」

啟德體育園的體藝館今（20日）晚上舉辦演唱會《CHILL เก่ง Music Festival》。按主辦方提供的時間表，表演原定傍晚6時半開始，晚上9時45分前結束。不過表演最終延遲至接近7時開始，期間又出現超時，最終表演在晚上近11時才結束。

散場後，有工作人員在門口位置展示二維碼，邀請觀眾填寫問卷。由於場地不準帶膠樽入場，不少觀眾的水樽要放在場外寄存處，有觀眾被問到對活動的感想時，大叫「我嘅感想係好口渴」。

觀眾認為音量太高 過早開騷對上班族不便

觀眾關小姐認為，現場音響「差少少」，雖然音質不錯，但音量太高。她又認為，今日演場時間六時半有些過早，對上班族較為不便，因此部分觀眾未能準時入場。

她又表示，感覺到現場有延誤，但認為今次是體藝館首場表演性質的壓測，出錯情有可原，期望未來會有改善。她又指，留意到有人成功偷帶長鏡頭入場，以往觀看演出時曾因此受到影響，期望當局改善。

+ 19

主動填寫問卷的周小姐、林小姐認為，今日活動整體安排尚可，場館交通亦方便，但提到自己的座位位於地下層較後位置，演出時的燈光太刺眼，完場後感覺到眼乾。

周小姐又指，場地較為平坦，會被前方觀眾遮擋，自己全晚嘗試伸直身體坐高，完場後感到腰痛。二人建議園方仿效九龍灣國際展貿中心的星滙（Star Hall），在後方位置的座位加設梯級。

周小姐又認為開場時間太早，下班後要立即趕到場，不夠時間在場內購買食物。她們又指，感覺到表演超時，但認為體藝館地點方便，因此不是太大問題。

散場後，大批觀眾按指示徒步往港鐵站離開，人流秩序良好，啟德站亦未見有擠塞或混亂情況。