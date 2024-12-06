發展局官員晤攸潭美村村民 簡介牛潭尾發展及安置補償安排
撰文：蕭通
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發展局於上月公布牛潭尾的初步發展建議，並展開為期兩個月的公眾參與活動。該局官員周四（5日）聯同相關部門，以及立法會議員劉國勳及新田鄉事委員會副主席黎志超，到攸潭美村村公所與村民和各持份者會面。
發展局在社交專頁表示，理解到攸潭美村十分關注發展建議，在個多小時的會面期間，發展局副局長林智文簡介了牛潭尾發展的背景及重要性，並解釋如何為受影響村民及人士提供協助，特別是寮屋住戶的安置補償安排。
多位村民在會上發言，有提出不同意見或表達關注，也有詢問有關安置補償安排的詳細資料。部門代表都細心聆聽，並盡量即場解答問題，而一些較複雜的個案，部門亦承諾在會後個別跟進。
發展局強調，這次與村民的會面只是一個開始，當局會繼續秉承「以人為本」的精神，與相關持份者持續溝通。
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