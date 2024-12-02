北都｜發展局何珮玲：明白要計數唔希望蝕做　簽意向非忠誠試金石

政府上周動員85間企業簽意向書支持及參與北部都會區發展，有資深政界中人形容為「忠誠試金石」，他日北都分享發展成果，則按投資積極情況定優次。發展局常任秘書長何珮玲表示簽意向書主要想表達支持政府推動北都發展，並非「忠誠試金石」，強調沒有後果，明白發展商最終是否參與片區開發都要「計掂數」，不希望他們「蝕住做」。



行政長官李家超和中聯辦主任鄭雁雄11月29日出席企業參與北部都會區發展簽署儀式。（黃浩謙攝）

政府動員85間企業簽意向書支持及參與北都

政府上周五（29日）帶商界考察北部都會區，同日動員85間企業簽意向書支持及參與北部都會區發展，因北部都會區有三幅地將試行「片區開發」模式，包括洪水橋廈村新發展區、粉嶺北新發展區以及新田科技城，每幅土地10至20公頃，預計明年至少有一個項目可以招標。

發展局常任秘書長(規劃及地政)何珮玲接受NOW新聞台訪問。（NOW新聞）

明白商界要計掂數 不希望發展商「蝕住做」

何珮玲接受電視台訪問時說，發展商考察過北都後反應正面，亦有表達對開發片區有興趣，她形容開發項目多元化，「3個片區的規模，大約12至18公頃是適中的土地用途組合，他們也覺得是適當的」，相信對企業有一定吸引力。

簽意向書係咪之後有後果，就唔係，我哋都完全明白發展商係咪真正參與片區開發，佢都要計掂數，我哋唔會希望佢蝕住做。 發展局常任秘書長(規劃及地政)何珮玲

北部都會區｜發展局物色三個片區作為「片區開發」試點，分別位於新田科技城、洪水橋／厦村和粉嶺北。圖為新田科技城構想圖。(發展局圖片)

北都片區發展有調整空間

她明白即使企業簽署意向書，最終都要計算成本利潤再考慮投資，「如果覺得財務上其實沒政府想得那麼好，到底他認為有甚麼地方可改善，是不是有些事情政府想他做會做少點，令到整個財務可行性會較好」，政府會根據他們意見調整，他日若有發展商希望再到北都其他地方考察，政府可隨時安排。

北部都會區｜發展局物色三個片區作為「片區開發」試點，圖為洪水橋／厦村新發展區構想圖。(發展局圖片)

簽意向書非「忠誠試金石」

有資深政界中人分析中央可能會考慮企業的積極程度、投資額、是否願意簽意向書等，決定日後分享發展成果的優次，尤如「忠誠試金石」。

第一類是有簽署意向書，並在能力範圍內投資北都發展，料會獲中央「加分」，日後或許會讓他們優先分享發展成果；第二類是僅投資企業的小部分資源，中央不會不滿，但日後或許「要排隊」才能分享成果；最後一類，是有簽署意向書但無貢獻，甚至是不簽署意向書，最終或難讓其分享經濟成果。

何珮玲被問到「忠誠試金石」的說法時表示「其實就唔係」，重申主要是讓大家表達有興趣支持政府推動北都發展，發展商可以不同方法參與北都，包括工務工程、原址換地等。