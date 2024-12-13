電線槽醜聞｜揭12份合約化驗結果消失無公布　發展局：合約取消

《香港01》去年11月揭發廣華醫院及啟德體育園電線槽鍍層未達標準，發展局宣布會化驗啟德體育園等148項目，一年後才公布結果，185份合約中，有43份不達標，佔總數23%。

但發展局去年回覆記者查詢時，合約總數為197份，與公布的185份數目有差距，為何有12份合約悄然消失，無公布化驗結果。發展局回覆稱，承建商建議減少電線槽供應商，取消供應合約，但拒絕提供43份不達標及12份消失的工程項目名單，並稱無證據涉刑事成份。



記者在廣華醫院新大樓地庫、地下及15樓內的電訊房、電掣房及天花等六個位置，以測厚儀量度電線槽鍍鋅層厚度，測試了超過150個接觸點，測試的數值只有0至5.8微米，即所有結果都是不達標。（香港01記者攝）

《香港01》去年11月起揭發廣華醫院、啟德體育園及新居屋電線槽鍍層未達20微米的標準，涉及的電線槽供應商為順昌、力雄及金泰。發展局去年宣布會化驗啟德體育園等148項目工程合約，並在上月22日公布結果。局方稱148項工程合約涉及185份電線槽供應商合約，當中43份線槽供應合約未達標，佔總數23%。

拒提供不合格及消失的工程名單

但是，發展局去年11月電郵回覆記者查詢時，該148個項目涉及為197份電線槽供應商合約，並非局方上月公布的185份合約，12份合約化驗結果悄然消失。局方去年回覆查詢時補充，46張電線槽供應商合約為順昌提供，98張由力雄提供，及53張由金泰提供，三間均為去年啟德體育園及廣華醫院被揭發電線槽未達標的供應商。

發展局去年11月電郵回覆記者查詢時，該148個項目涉及為197份電線槽供應商合約，並非局方上月公布的185份合約，12份合約化驗結果悄然消失。

發展局：承建商建議取消合約

記者向發展局追問12份電線槽合約化驗結果消失的原因，局方稱承建商建議減少電線槽供應商，並取消電線槽相關供應合約。

局方無解釋承建商取消供應商原因，並拒絕向記者提供消失的12份電線槽工程項目及涉事的電線槽供應商名單，同時也拒絕提供43份不合格電線槽工程項目及涉事的電線槽供應商名單。

局方解釋稱若披露相關名單，或違反合約機制的保密責任，亦會令政府與承建商之間的談判和跟進工作受到損害。局方考慮到整體的公眾利益，不適宜披露有關資料。

記者續追問只提供項目名稱及涉事供應商，未有涉及合約金額，如何影響索償，而且未達標的工程項目涉及公帑運用及公眾利益，會否削弱公眾知情權，局方只是重申上述的回應，未有正面回答事件，只稱不合格情況主要涉及承建商及供應商的品質管理有欠妥善，未有證據顯示懷疑涉及刑事成份。

記者在去年進入啟德體育園的地盤，用經校準過的儀器（Elcometer）量度，在主場館、室內體育館共五個樓層的天花和電錶房等十個位置，超過300個接觸點，兩供應商鍍鋅層厚度全數不合格。（香港01記者攝）

多個疑團依舊未解

歷時超過一年的電線槽合約化驗結果雖已出爐，但仍然有多個疑團未解。首先，43份不合格的工程項目是什麼，當中三間供應商分別佔了多少，還是是某間供應商佔了不合格合約大多數。

承建商取消了12份合約的原因是什麼，是未能提供合格的電線槽，還是承建商主動取消合約？

佔近23%合約的電線槽質量未達標，為何局方認為是品質管理欠妥善，而非供應商或涉提供次貨，局方又會否成立調查小組處理事件呢？在本年度赤字估算近千億元的情況下，政府最終可否追回提供次貨物料的差價賠償，仍有待政府與承建商商討。

記者在廣華醫院新大樓實測，發現電線槽鍍鋅層厚度只有0至5.8微米，未達20微米的標準。（香港01記者攝）

承建商「自己查自己」 醫管局起初稱合格後改口

回顧整個電線槽系列報道，政府多種處理手法欠妥善。記者去年首次向醫管局查詢廣華醫院電線槽未達標準時，醫管局回覆稱，電線槽初步結果都符合標準，但記者追問下發現該次檢測是由總承建商主導「自己查自己」。

記者追問有關做法後，局方10日後透過政府新聞處主動發稿「自爆」，稱已自行委託獨立專家調查事件，其後並承認電線槽未符標準。

發展局稱關注事件，會化驗148個工程項目，但記者多次追問均拒絕提供完整名單，歷時一年後仍未有化驗結果，至記者刊登超過一年仍未有化驗結果的報道後，局方在該報道四日後公布結果，但仍拒絕提供不合格的工程名單。

發展局多次強調會不會影響結構，會要求供應商更換不合規格批次的物料；或安排加密檢查次數及加強檢查保養維修、延長物料的保養期，如有需要會作出更換，並會在可行情況下為電線槽加裝防銹裝置，並由承建商全資支付，將不符合約標準的表現反映於承建商評核報告，影響未來中標機會。

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