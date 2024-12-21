上環珍妮曲奇「翻生」　人龍再現內地客排隊搶購　韓國客慕名而來

廣受內地客歡迎的上環「珍妮曲奇」，數月前被不少網民指人氣不再，排隊人龍消失，不過，聖誕節臨近，似乎情況「翻生」，日前小紅書更流傳湧現大批韓國旅客前往捧場。



記者今日下午（21日）視察，店鋪外仍有不少旅客排隊，有深圳旅客指，來港主要感受聖誕氣氛，第二次來港再買珍妮曲奇，除了自己享用亦會送禮。另外，還有首次訪港韓國旅客慕名而來，除了買曲奇，亦會留港三日吃喝玩樂，料花5,000元。



位於上環永和街的「珍妮曲奇」一至廣受內地旅客歡迎，今日下午（21日），店鋪外仍有不少旅客排隊。（黃浩謙攝）

深圳客花300至400元買四盒曲奇 來港感受聖誕氣氛

從深圳來的旅客劉小姐稱，大約花費300至400元港幣買了四盒曲奇，除了自己享用，亦會送禮給友人。她稱之前亦曾光顧尖沙咀分店，而今日主要來感受香港的聖誕氣氛。此外，她表示今日去了太古看「怪獸小熊」，稍後會再去海邊看風景。她稱上次來港是在2019年疫情前的時候，相比下，現在來港時過關安檢較為順暢，而有較多移動支付方式，更為方便。

第一次訪港的南韓旅客的Gayeon稱，從社交媒體上留意到「珍妮曲奇」在香港非常出名，故今日花費了390元港幣購買了幾盒曲奇，打算送禮給親友。同行的Hyundai表示，他們還計劃到市集、尖沙咀、中環至半山自動扶梯。他們最愛香港的美食例如拉麵和點心，會在香港逗留三天，預算5,000元在美食和手信上。

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湖北武漢旅客來港兩日 看劉德華演唱會 順道買手信

來過香港多次、來自湖北武漢的旅客汪小姐稱，因來港觀看劉德華的演唱會，而順道來買曲奇，並在香港逗留兩天。她表示購買了「雙拼」、「三拼」曲奇及山核桃酥等共四盒，花費了600多港元，打算送禮給家中長輩。她續指以前曾光顧過，家人吃過都喜歡，「吃起來比較香、比較脆。」

她續指，雖然疫情幾年未有來港，而最近來港仍感覺香港很有活力，而服務行業人員亦友善。昨晚遊覽一些有紀念意義的景點，包括到太平山纜車站旁的一條較為小眾的路徑。