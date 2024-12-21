冬至｜市民花二千買火鍋料　海鮮檔嘆人流稀生意差　訂貨量大減

今日（21日）冬至，所謂「冬至大過年」，早上約十一時，在九龍城衙前衛道街市，有不少市民出動前往街市掃貨，準備一桌好菜與家人共享團圓飯。其中有市民花2,000元購買牛肉及海鮮來預備火鍋晚餐。有雞檔負責人預料銷情僅比平日多一成，或因多了市民北上或外遊。另外，有海鮮檔負責人就稱早上黃金時間人流稀疏，形容今年市民消費保守，訂貨量較往年大減九成，整體銷情較平日增，但生意仍然差。



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海鮮檔老闆稱訂貨量少九成 嘆市民消費保守 不敢加價

今日早上約十一時，在九龍城衙前衛道街市，有不少市民已前來買菜，預備今晚冬至飯，與一家人享團員。海鮮檔老闆游先生表示，今年冬至入貨比較保守，以中上貨色為主，例如東星斑、老鼠斑等，又由於客人消費變得保守，亦不敢加價。雖然有個別客人會訂購貴價海鮮，但他指出今年的訂購量比往年少了九成，而路過購買的人數就相約。他形容今年客人購買較保守，「可能經濟唔好，事實上啲客都流失好多，唔知去曬邊？」

他又表示，平日生意慘淡，預計今日銷情比平日增加一至兩倍，不過形容「都係差」。他解釋，早上這個時間本應是黃金時段，但認為人流稀疏。他補充，今年冬至未特別入一些特色貴價貨，主要是「大路嘢」，另外檔內380元一斤花柱蝦亦較往年入貨少了。

海鮮檔老闆游先生表示，今年冬至入貨比較保守，以中上貨色為主，例如東星斑、老鼠斑等。（黃浩謙攝）

雞檔稱銷情僅較平日增約一成 料多人北上外遊

雞檔負責人玲姐預計，今日冬至銷情比平日略多一成，「唔會好多，個個都有幾日假期，個個都北上，尖沙嘴食飯，好開心。」檔內售賣250元隻的嘉美雞、約二百元的泰安雞等。她表示今年冬至生意非同以往，留意到市民多數都會外出遊玩。她續指，今日雞加價約一成，但往年起碼加價兩成。

市民花兩千買牛肉、海鮮打便爐

前往街市的市民廖先生稱，到一間著名的牛肉檔排隊約一小時，花費約1,000元購買牛肉，認為與平日價格相約。他續指，會再購買海鮮，預計整體花費2,000元，並在今晚準備火鍋。

每年都會親自買菜煮飯做冬的吳小姐表示，買了海鮮、雞，還有海鮮，包括兩條花鷹、蝦、蟹，總共花費1,500元。她表示海鮮及雞貴了大約一成，認為可以接受，「冬至啊嘛……一家人食飯。」