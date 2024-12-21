冬至｜有市民回鄉過節「三、五千夠食兩圍」　有人趁假期北上玩

今日冬至做節，在西九龍站，近中午出境大堂的人潮漸多，約廿班高鐵班次已售罄，目的地分別前往深圳，廣州、汕頭、廈門等。有離港市民表示、已提早做節，趁着假期北上「過冬」數天，預一家花數千元，聖誕再回港。亦有一家五口今晚回鄉，與廿多名親友一起做冬，預計花3000至5000元，表示「香港三、五千元食一圍，內地可能食到兩三圍」。



西九龍站離境大堂、近中午時陸續見人潮，20多班前往內地的高鐵班次售罄。(吳綽詩攝)

劉先生一行8人，兩個家庭同前往清遠4天遊玩。（吳綽詩攝）

港人劉先生與另一家庭一行8人，今日一起前往清遠4天。他表示早前已做冬，趁假期帶同子女遊玩，認為內地物價平一半，加上沒香港擠迫，聖誕節出國機票又貴，所以選擇北上遊玩。他預算一家花3000至4000元，今晚會在酒店食自助餐，之後去食農家菜。他覺得內地較多選擇，「食下嘢，浸溫泉，同小朋友去樂園玩」，但笑稱「聖誕再返落嚟玩」。

梁先生一家五口則選擇到汕尾遊玩3日，他指上星期已經光顧大排檔做冬，10人一枱，花費1500元。他表示今次北上是趁着小孩放假，帶他們「回老家見識下」，預計花2000至3000元。

余先生和太太北上4日，先到深圳，再去韶關浸溫泉。他們指平時一個月也北上一兩次，「得閒就去」，會到商場與孫兒「打下機，玩下VR」，而今次北上因兒子剛巧在內地，沒預算花多少錢，「應使則使」。余太指聖誕節回港，會與兒子食飯做冬，「齊人咪做囉，唔使一定今日」。

廖先生一家五口回鄉做冬，約了親戚在福州站等。他指大部分親戚在福建，因此今晚回去做冬，一共廿幾人，預花3000至5000元。他表示內地做冬質量較好、合口味，「香港三五千元食一圍，內地可能食到兩三圍」。

他們之後會去汕尾，新年前才回港，料一共花近萬元。廖生指自己做工程，已行勻香港，北上遊玩較有新鮮感。