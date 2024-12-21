高鐵香港段1.5起開通西安北長途綫　 經名城洛陽、龍門石窟、華山

本港旅遊業逐步復蘇，港鐵今日（21日）公布，高鐵香港段由明年1月5日起，開通陝西省的西安北長途綫，並增加3個自由行城市站點，包括梅州西、蘇州南及西安北；而廣州東綫將增加一個中途站新塘站，將於明日（22日）起發售。即未來港鐵香港段的直達站點增至94個，每日恆常列車班次增至最多108對。

此外，為了方便乘客於聖誕及新年期間出行，高鐵將於12月24至29日期間，加強往來香港至深圳的列車服務。



高鐵香港段由明年1月5日起，開通陝西省的西安北長途綫，並增加3個自由行城市站點。（資料圖片／廖雁雄攝）

西安北長途綫每日提供一對來回列車 途經17個站點

港鐵公布，由明年1月5日起，開通陝西省的西安北長途綫，並增加3個自由行城市站點，包括梅州西、蘇州南及西安北，以便利旅客及港人往來。高鐵香港段的服務提升後，直達站點增至94個，每日恆常列車班次增至最多108對。

西安北長途綫每日提供一對來回列車，來往香港與西安，途經17個站點，當中包括歷史文化名城洛陽。即市民未來可坐高鐵往世界文化遺產龍門石窟、奇險天下第一山華山等。

廣州東綫增加新塘站 車票明起發售

此外，廣州東綫將增加一個中途站新塘站，位於廣州市新發展區，亦是大灣區高鐵骨幹網的重要一環。新增站點及列車班次的車票，將於明日（22日）起發售。

翻查資料，梅州西站位於廣東省梅州市梅縣區南口鎮，梅縣區近代人才輩出，包括中華人民共和國十大元帥之一的葉劍英、金利來集團創辦人曾憲梓等。至於景點方面，則有城南靈光寺及鬆口元魁塔等。

港鐵公司常務總監香港客運服務楊美珍。（資料圖片／余俊亮攝）

港鐵︰高鐵直達站點較開通時增加逾一倍

港鐵公司常務總監香港客運服務楊美珍表示，得到兩地政府和內地鐵路單位的支持，高鐵香港段自通車起發展蓬勃，接連開通多條新綫，直達站點較開通時的44個增加逾一倍，成為連接香港與內地的重要橋樑。

明年1.5起各路綫有所調整 深圳北班次加開

此外，明年1月5日起，每日加開各一對往來香港西九龍站與深圳北站、汕尾站及武漢站的列車班次，至於往來香港至廣州東、潮汕、上海、北京及重慶等路綫亦有所調整。

為了方便乘客於聖誕及新年期間出行，高鐵將於12月24至29日期間，加強往來香港至深圳的列車服務。