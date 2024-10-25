周杰倫演唱會｜最大黃牛夫妻檔被捕　爆乳人妻被起底照片曝光

台北市刑大與台灣文化局、刑事局等單位破獲全台最大黃牛夫妻檔，用非法程式搶購周杰倫演唱會門票，初步了解得手50張，警方在23日下午前往桃園某5星級酒店逮人，儘管哭窮還有千萬（台幣、下同）債務，但是妻子臉書照片都是光鮮亮的的一面，當場打臉2人說法。



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警方調查，劉姓、張姓夫妻檔，劉姓丈夫在網路上販售演唱會門票11年，至少被警方查緝過多次，但仍持續在從事黃牛售票事業，還自詡官方LINE群組是全台最大，警方日前鎖定2人剛從澳門返台，且入住桃園某5星級酒店，在周杰倫演唱會門票開賣之前，就已經鎖定2人行蹤，購票結束立刻上門逮人。

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警方當場逮捕2人，並查扣電腦，在裡面發現相關購票資料，初步了解有64人匯款200萬「預購」周杰倫演唱會門票，另外，還有夫妻檔已經取得50組演唱會門票取票序號。

警方將2人帶回偵訊，訊後依法送辦，但是張女的臉書也被起底，經常與老公出門欣賞世界各地各大演唱會，連台灣雙十晚會江蕙登台演唱，也帶著爸媽一起前往北市大巨蛋欣賞。

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除此之外，張女經常與丈夫帶著小孩一同出遊，前往日本環球影城、四處大啖烤鴨、麻辣火鍋等美食，對比到案後喊窮，當場打臉「負債千萬」說法。

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【本文獲「ETtoday」授權轉載。】