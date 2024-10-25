周杰倫演唱會｜最大黃牛夫妻檔被捕 爆乳人妻被起底照片曝光
撰文：ETtoday
出版：更新：
台北市刑大與台灣文化局、刑事局等單位破獲全台最大黃牛夫妻檔，用非法程式搶購周杰倫演唱會門票，初步了解得手50張，警方在23日下午前往桃園某5星級酒店逮人，儘管哭窮還有千萬（台幣、下同）債務，但是妻子臉書照片都是光鮮亮的的一面，當場打臉2人說法。
【圖輯】點圖放大看更多張女照片👇👇👇
+4
警方調查，劉姓、張姓夫妻檔，劉姓丈夫在網路上販售演唱會門票11年，至少被警方查緝過多次，但仍持續在從事黃牛售票事業，還自詡官方LINE群組是全台最大，警方日前鎖定2人剛從澳門返台，且入住桃園某5星級酒店，在周杰倫演唱會門票開賣之前，就已經鎖定2人行蹤，購票結束立刻上門逮人。
【相關圖輯】寫真界新人靚到似AI 身材豐滿獲封下乳天使 慶生著透視裝露底褲（點圖放大瀏覽👇👇👇）
+19
警方當場逮捕2人，並查扣電腦，在裡面發現相關購票資料，初步了解有64人匯款200萬「預購」周杰倫演唱會門票，另外，還有夫妻檔已經取得50組演唱會門票取票序號。
警方將2人帶回偵訊，訊後依法送辦，但是張女的臉書也被起底，經常與老公出門欣賞世界各地各大演唱會，連台灣雙十晚會江蕙登台演唱，也帶著爸媽一起前往北市大巨蛋欣賞。
【相關圖輯】女星IG突曬黑白照稱「好好的說再見」引人關注 網民擔心：還好嗎（點圖放大瀏覽👇👇👇）
+23
除此之外，張女經常與丈夫帶著小孩一同出遊，前往日本環球影城、四處大啖烤鴨、麻辣火鍋等美食，對比到案後喊窮，當場打臉「負債千萬」說法。
【相關圖輯】女星低胸衫趴地微露性感 網民問點解唔用emoji遮竟回應：擋不住（點圖放大瀏覽👇👇👇）
+25
女星11年無性生活 減肥重返45kg 老公「眼神不一樣」重燃慾火45歲女星裸背「下海」演鳳姐 動作戲親身上陣「搞到鼻腫」要冰敷模特兒出身女星傳被諧星車內性侵 深夜發文否認傳聞：從未共演過41歲諧星否認性侵 受害女星斥「夫妻都有問題」被屈主動幫他口交大鼻女星古裝扮相被嘲最醜女主角 P圖前後對比突曝光再嚇網民女星被前輩性騷擾 男方稱胸部「應該C+好想搓一下」仲出手摸私處
【本文獲「ETtoday」授權轉載。】