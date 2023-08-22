機場航天城男工觸電亡　大判協盛：就恩裇金善後安排與家屬達共識

機場航天城東路11 SKIES商場地盤上周六（19日）發生奪命工業意外，34歲電工方貴芬在假天花工作期間，懷疑觸電喪生。家屬昨日與公司會面後，控訴未獲殮葬費等賠償。11 SKIES商場大判協盛建築集團，今日（22日）回覆《香港01》查詢表示，已聯同外判商代表與死者家屬會面，並於今日就恩裇金及善後安排達成共識，將繼續與死者家屬保持溝通，提供適切的協助。



死者方貴芬（中）為家中經濟支柱，育有2名子女，大女11歲、細仔8歲。

事發於上周六（19日）下午3時19分，34歲方貴芬在涉事公司任職電工約一年，在機場航天城東路11 SKIES商場地盤離地3米的假天花工作期間，懷疑觸電受傷暈倒。約10分鐘後工友發現他沒有反應，爬上假天花赫見他暈倒，連忙報警，消防到場將他救下送院，惟他終告不治。

機電署表示，派員調查後初步發現涉事裝修工地天花間隙內有帶電電線外露，調查仍在進行。署方又表示，如發現有違反《電力條例》及附屬規例，會採取執法行動。

11 SKIES商場大判協盛建築集團回覆《香港01》查詢時表示，對上週六（19日）下午在大嶼山赤鱲角航天城東路地盤發生的事故，導致一名外判員工離世深表難過，向死者家屬致以最深切的慰問，並會配合政府部門調查事故成因。集團又指，已聯同外判商代表與死者家屬會面，並於今日就恩裇金及善後安排達成共識，將繼續與死者家屬保持溝通，提供適切的協助。

據悉死者原在內地任職電工，7年前由湛江來港後繼續從事機電工程方面工作，是家中的經濟支柱。據死者大舅黃先生所講，事發當天死者原本打算收工後到珠海陪妻子及子女吃飯，惟家人一直未接到他放工的消息，電話亦打不通，於是趕回其在香港的住所，在大門發現留有警方的聯絡字條才得知其死訊。家人未能清楚了解死因，只知死者工作時觸電，據警方向家屬透露，死者當時自行上天花工作，同事其後查看發現他昏迷不醒，警方到場後發現死者雙手變黑及脫皮，手指明顯「入電」被電電傷，身體又凍又僵硬，其後送院後證實不治。

▼案發當日現場情況▼

