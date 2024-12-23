拍牌易｜2月起網上拍賣普通車牌號碼　HK及XX字頭需現場舉牌競投

運輸署今(23日)推出「拍牌易」網上普通車輛登記號碼拍賣平台，競投人士註冊成為用戶，日後可以在網上不受地域限制競投車牌。首場網上拍賣預計明年2月舉行，可於網上拍賣約50個車牌號碼。署方預計每月有兩場網上拍賣會，每次為期五日。至於HK或XX字頭的車牌則維持現場舉牌拍賣。



運輸署今(23日)推出「拍牌易」網上普通車輛登記號碼拍賣平台。(網站截圖)

首場拍賣2月舉行 每次為期5日

「拍牌易」首場網上拍賣會2025年2月舉行，初期只有較少量約50個車牌號碼供拍賣，詳情1月下旬公布。運輸署預計每月有兩場網上拍賣，每次為期五日，由首日中午開始至第五日中午結束。署方會檢視情況後，逐步增加可拍賣的數量。

以往已繳交1,000元按金預留號碼以待拍賣的申請人，同樣要成為「拍牌易」用戶並參與網上競投，否則所預留的車牌號碼可能會出售給他人。

用戶可於平台設定拍賣期間單次出價。(運輸署影片截圖)

用戶可於平台設定拍賣期間自動出價。(運輸署影片截圖)

可在平台預設競投方式 單次或自動出價

「拍牌易」用戶可在拍賣開始前預設自動出價，在拍賣期間可選擇「單次出價」、「自動出價」。「自動出價」模式下，用戶需預先設定競投的「最高金額」。一經確認，不能下調金額或取消自動出價，平台會自動出價直接達到最高金額為止。

成功投得車牌號碼後可在平台一站式辦理手續，包括電子支付方式付款及相關文件，便能將車牌號碼配予「車輛登記號碼發售備忘錄」上買主名下的車輛。平台不接受支票或現金付款。

持有電子證書或數碼簽署才能出價

年滿18歲並持有香港身份證、護照或其他證件人士可以在「拍牌易」網站註冊帳戶。出價者必須提交電子證書或數碼簽署驗證，可以透過「智方便+」預先上傳數碼簽署，或者上傳由香港郵政核證機關或電子核證服務有限公司發出的電子證書。

HK或XX字頭車牌號碼維持現場舉牌拍賣。（資料圖片/洪芷菁攝）

HK或XX字頭車牌號碼維持現場舉牌拍賣

「拍牌易」只適用於普通車牌號碼。「HK」或「XX」為字首的車牌號碼、特殊車牌號碼和自訂車牌號碼，則會繼續沿用現場舉牌競投方式拍賣，相關發布方式維持不變。