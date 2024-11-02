車牌拍賣結果｜882「發發易」$90萬成交最高　全日$513萬近月高位

運輸署今日（2日）拍賣350個車輛登記號碼，共售出197個車輛登記號碼，另有18個以特別費用1,000元分配予申請人。今日拍賣「發」字掛帥，諧音「發發易」的無字頭882號車牌，以90萬元成交，全日最高，無字頭188號車牌亦憑「孖發」威力以80萬元賣出，為全日第二高。兩個「發」字車牌帶動下，全日總得款項為5,133,000元，屬近月車輛登記號碼拍賣的高位。



運輸署11月2日拍賣350個車輛登記號碼，共售出197個車輛登記號碼。（資料圖片/江麗盈攝）

今日於灣仔香港會議展覽中心舉行的車輛登記號碼拍賣，車輛登記號碼882售得90萬元，為拍賣的最高成交價，其次拍賣得最高成交價的車輛登記號碼為188，得款80萬元。全日拍賣的350個車輛登記號碼，共售出197個車輛登記號碼，另18個號碼則以特別費用1,000元分配予申請人，總得款項5,133,000元，經扣除舉辦開支後，將全部撥入政府獎券基金作慈善用途。