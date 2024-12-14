自訂車牌「HELL0SSS」值5.6萬誰奪得？　文體旅局︰羅淑佩無競投

MIRROR成員陳卓賢（Ian）忠實粉絲暱稱「Hellosss」，運輸署在剛過去的周日（8日）拍賣的240個自訂車牌號碼中，「HELL0SSS」榜上有名並以5.6萬元售出。有網民好奇，該車牌是否由剛升任文體旅局局長的「Hellosss」羅淑佩投得。文體旅局今日（14日）就回應指，局長沒有競投「HELL0SSS」自訂車牌。



「HELL0SSS」自訂車牌號碼以5.6萬元售出

運輸署本月8日拍賣240個自訂車牌號碼，當中部份車牌與藝人有關，其中代表MIRROR成員陳卓賢忠實粉絲的「HELL0SSS」，最終以5.6萬元售出。至於與女團COLLAR相似的車牌號碼「C0LLAR」，則以1.4萬元售出。

由於香港車牌為免混淆，字母「I」、「O」、「Q」，都相應改為「1」及「0」，即「Hellosss」的車牌申請則變為「HELL0SSS」。

眾所周知，剛升任文體旅局局長的羅淑佩是陳卓賢忠粉，有網民就好奇「HELL0SSS」自訂車牌是否由羅淑佩投得。當局今日回應指，局長並無競投該自訂車牌。

羅淑佩去年被發現機場參與Ian追星活動

羅淑佩去年被發現到機場參與陳卓賢的追星活動，其後她在電台節目被問到陳卓賢是否符合理想伴侶的形象。當時她驚訝回應指「吓？我做得佢阿媽有找喎」，又指「我覺得如果有個咁嘅仔就唔錯啦，不過我單身、我冇啫。」