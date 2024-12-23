皇馬簽名會風波｜球迷批人流管控差　查飛粗疏有人成功亂入

皇馬球星對巴塞傳奇表演賽上周五舉行，賽前的球星見面會被批評貨不對辦，有球迷繳付至少6,880港元，卻未能與球星見面及索取簽名，更傳出球星費高「拍枱」離場。



有出席見面會的球迷向《香港01》控訴，見面會秩序非常混亂，場內工作人員檢查門票粗疏，據知有持巴塞見面會門票的球迷，能成功進入皇馬見面會，更留意到有佩戴大會通行證的人士在與球星簽名影相，而並非付費持手帶的球迷。



崔先生到場時，簡拿華路（右）已站起，預備離場。崔先生最終錯過了跟他的互動機會。（崔先生提供）

入場後球星陸續離場 工作人員檢查粗疏

「Legends Assemble 傳奇球星表演賽系列—皇馬球星對巴塞傳奇」的球星見面會貨不對辦，原定與17名球星逐一簽名及合照，卻因大會安排不周未能成事，再有球迷透露當日大混亂情況。

球迷崔先生向《香港01》表示，當日早上乘搭大會提供的穿梭巴士到簽名會現場，到場時卻看到其中一位球星費高已坐在會場外，進入會場後亦看到其他球星開始離場。

場內大會已安排好球迷與球星互動的次序，崔先生按順序指示，卻錯失了與心儀的費高、卡斯拿斯、卡路士和簡拿華路四位球星互動的機會。

崔先生批評工作人員檢查粗疏，無仔細檢查門票便放行，據知有人購買巴塞見面會門票，卻能進入皇馬見面會。

目睹補簽球衣獲遭撕爛 場內傳費高簽得不耐煩

他亦表示，現場秩序十分混亂，主辦單位安排的工作人員十分年輕，完全無法控制場面，「你夠惡、夠勇氣，亂嚟就得。」另一位到場的球迷Wilson則指，現場有佩戴大會通行證的不明人士在與球星互動，而並非付費持手帶的球迷。

主辦單位其後提出補償方案，見面會的球迷可於表演賽當日拿球衣給球星補簽，惟安排同樣混亂，下午3、4時才通知球迷6時到大球場。崔先生指，現場職員對球迷態度十分惡劣，整個補簽程序沒有看到球星，更被指示在不同房間之間來回，歷時近兩小時：「 畀最貴嘅飛，受到最差嘅待遇。成個體驗非常、非常差。」

Wilson亦形容體驗「差到爆」，即使球衣獲球星補簽，也不是想要的效果，亦有球星在球衣正面簽名，而非慣常的背面。現場亦有球迷的球衣遭撕爛，有傳是費高簽得不耐煩而爲。

崔先生和Wilson現時均沒有與主辦單位聯絡，其中Wilson授權皇馬球迷會與主辦單位聯絡。兩人均表示希望能獲退款。