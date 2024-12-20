皇馬球迷會斥傳奇賽簽名會貨不對辦　未能親見球星取簽名報警備案

皇家馬德里與巴塞隆拿傳奇球星周五（20日）晚上於香港大球場踢表演賽，雖球星如雲惟直至賽前門票銷情麻麻，主辦方日前多次呼籲球迷入場支持。

是次賽事設有最貴6880港元套票，發售時明言購買後可二擇一參與巴塞或皇馬團隊簽名會，不過今日有皇馬球迷會成員表示，大會安排欠佳，令球迷會成員已付高昂金額仍未能與球星見面及親自遞上簽名，向大會周旋並報警備案。

有報道亦指，大會安排欠佳令以費高為首的球星在簽名會中途已拉隊離場。



費高（中）以皇馬名宿隊隊長身份率領一眾球星會見傳媒。（資料圖片／廖雁雄攝）

球賽公開發售時，設有價值6880港元的套票，包括一張2480的門票，再自己選擇與皇馬或巴塞名宿見面，以及一套15張的皇馬或巴塞球員卡﹑海報及其他精品。至於價值2880的套票，沒有與球星見面的機會，只得球員卡及海報等紀念品。

特別體驗套票-$6880



* Tier 1 $2480門票

* 參與巴塞或皇馬團隊簽名會（二選一）

* 香港大球場主題特別版球員卡1套（一套15張） 巴塞傳奇球員卡或皇馬球星球員卡（二選一）

* 海報及VIP精品1份



部份人士先入場能親身與球星見面、拍照及簽名：

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惟「皇家馬德里香港球迷會」成員，今早以6880套票參加簽名會時，疑因大會安排不周，同時在排隊隊伍對安插其他人士先進場，令已購票到場球迷要排在隊尾等候。其後更有球星不耐煩提早離場，令不少已付出$6800的球迷未能索取簽名合照。皇家馬德里香港官方球迷會下午在Fackbook專頁發出聲明，承認發生不愉快事件，並已報警備案，要求主辦單位正視。

球迷會成員只能將球衣集合整批交給球星簽名，之後再取回：

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以下為皇馬香港球迷會聲明全文：

今晚就係香港皇馬巴塞傳奇賽嘅日子，而今早就係一眾皇迷十分期待嘅球員見面會（價值HKD6880）。不過，今早見面會就發生咗啲唔愉快事件，導致我地會員同有皇迷都未能同所有球員見面影相同簽名，球迷會正就事件同主辦處理，亦已同警方備案，球迷會亦會盡最大努力，去為會員追討權益。據大會在場負責人向我地當時嘅會員講，初步會安排返個同球員嘅大合照先。當然，呢個同見面會嘅活動承諾仍有距離啦，暫時大會亦都承諾會為相關球迷，將佢地嘅波衫或簽名品拎俾球員簽名後交還，總數45件，涉及卡斯拿斯11件、卡路士12件、奧雲1件、Amavisca 2件、簡拿華路6件、Karembeu 1件、Munitis 1件、其他球員11件。希望大會盡快有進一步安排，補償返各位皇迷同會員應有嘅活動項目啦。點都好啦，唔愉快事件就任何人都唔想，大會能正面處理，都可嘉嘅，希望可以盡快處理好唔，唔該晒大會同今日各方協助嘅人士。



據了解，今早見面會安排混亂，除了球迷外連一眾球星也不滿，有指「廿幾個買咗6千幾蚊飛嘅皇馬球迷會會員，本身排隊尾，但主辦單位讓『自己人』先入，球迷入到場內，發現現場已有超過100人。」由於沒有手帶識別，身份無從稽考。大會本來安排每兩位球星同坐一張枱，球迷可根據心儀對象輪流排隊，但因為有人「簽完又簽」，惹來幾位大牌球星不滿，最後導致拍枱走人。

皇馬球迷最後只能手持已簽名球衣大合照，未能見到球星：

開賽前記者曾向大會公關查詢事件始末，惟公關指先專注球賽，今早見面會無資訊再補充。