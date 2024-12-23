皇馬簽名會｜三單位兩星馬公司　賽事創辦人曾稱盼畀返信心香港人

皇馬巴塞名宿足球表演的賽前見面會上周五舉行，因貨不對辦引起軒然大波，有球迷繳付至少6,880港元，卻未能與球星見面及索取簽名。活動由三個單位主辦，其中兩間為海外公司，惟翻查資料，以「Legends Assemble」名義舉辦的「TIMEWOW」同樣未有在香港登記註冊。賽事的聯合創辦人曾接受港台節目訪問，指美斯事件仍歷歷在目，確保球員必須落場踢波，希望藉賽事「俾返信心香港人」。



皇馬對巴塞傳奇表演賽銷情慘淡之餘，更鬧出見面會風波。（資料圖片／夏家朗攝）

「LEGENDS ASSEMBLE傳奇球星表演賽系列 - 皇馬球星 對 巴塞傳奇」上周五（20日）在香港大球場舉行，由「TIMEWOW」、「World Football Legends」（WFL）及「ACO Media」主辦，獲得中國香港足球總會支持。

翻查資料，三間公司均未有在香港登記註冊。「Legends Assemble」是「TIMEWOW」旗下的「全新賽事品牌」，稱要「為香港球迷帶來國際級傳奇球星表演賽」，主要以足球賽事為媒介。

World Football Legends位於新加坡，是以表演賽及見面會等為題的活動主辦機構，包括舉辦足球巡迴表演賽事《BATTLE OF THE REDS》，該賽事更預計明年在香港舉行。ACO Media則是馬來西亞的娛樂公司，主要舉辦娛樂及文化活動如演唱會等。

《香港01》曾向足總會長貝鈞奇查詢事件，惟他表示不清楚事件因由，並指事前未曾與該三間公司合作。

皇馬對巴塞傳奇賽。（夏家朗攝）

賽事創辦人稱首次在港辦足賽 稱美斯事件曆曆在目

「皇馬球星對巴塞傳奇賽事」聯合創辦人鍾漢瑜，賽前曾接受港台節目訪問，指首次在港舉辦足球賽事，其合作夥伴有十多年舉辦名宿比賽的經驗。他續指，馬來西亞及新加坡的夥伴負責邀請球星；本港團隊亦有參與足球賽事運作的經驗。

訪問亦談及美斯事件，另一聯合創辦人蔡俊賢表示，全香港人仍歷歷在目，日前亦與香港足總交流，安排每個球星必須落場，「畀返信心香港人」，希望今場賽事有美好結局。

被問及賽前有何期望，鍾漢瑜說，希望讓球迷和球星有更多機會接觸，並舉行見面會，讓球迷可以「見晒17個」。他當時又指，正在籌備小型見面會。

「皇馬球星對巴塞傳奇賽事」聯合創辦人鍾漢瑜。（港台截圖）

曾預告正籌備再辦名宿賽 啟德體育園上演

蔡俊賢亦於上周五的記者會上透露，正籌備來年夏天啟德體育園主場館，再辦類似名宿對決戲碼。他指，基於商業原因，未能披露更多細節，事後接受傳媒訪問，稱主要方向是希望邀請歐洲球會，戲碼亦會盡量迎合本地球迷口味。他續指，今次賽事未能獲「M」品牌資助，但已與有關部門協調，冀再次舉辦時能夠獲得寬限。