平安夜交通．聖誕｜尖沙咀中環封路　港鐵通宵　關口服務不延長

聖誕節將至，不少人都會前往中環及尖沙咀等地感受節日氣氛。為配合人流，運輸署和警方將於24日至25日實施人流管制和臨時交通安排，尖沙咀東巴士總站、天星碼頭巴士站及中港碼頭巴士站將於當夜暫停使用；西九文化區、尖沙咀及中環一帶也會分階段封路。而港鐵則會在24日晚通宵服務。警方又提醒市民和旅客，當日往返内地關口服務時間不會延長。



▼2023年12月24日 市民平安夜尖沙咀迎聖誕▼



+ 3

聖誕交通｜平安夜地鐵通宵服務安排

．港島綫、觀塘綫、將軍澳綫、南港島綫、荃灣綫、東涌線、屯馬綫、東鐵綫（金鐘至上水路段）

．輕鐵路線（505、507、610、614P、615P、751、706線）

．港鐵巴士路線

>506號線：往兆麟方向延長服務時間至1:30am 往屯門碼頭方向延長服務時間至1:50am

>K51號線：延長服務時間至12:45am

>K54號線：延長服務時間至12:45am，前往和田方向尾班車凌晨1時由屯門巿中心開出，及於凌晨1時15分由兆康站開出

聖誕交通｜巴士總站停用

運輸署指，尖沙咀東（麼地道）巴士總站、尖沙咀天星碼頭巴士總站及中港碼頭巴士總站會分別由12月24日下午5：30、晚上6：30及晚上11：00暫停使用，直至道路重開恢復行車為止。

聖誕交通｜蘭桂坊和尖沙咀人潮管制

警方預計24及25日將會有大批市民前往蘭桂坊和尖沙咀，因此會在有需要時實施人潮管制，呼籲市民耐心等候，聽從警方指示。 警方又提醒，平安夜往返内地關口服務時間不會延長。

聖誕節九龍特別交通安排。(政府新聞處圖片）

聖誕交通｜封路安排

九龍方面，警方亦會分3階段封路。24日下午6時起，西九文化區博物館道、尖沙咀彌敦道等會率先封路。晚上6時半起，梳士巴利道也會封路。24日晚上11時45分起，介乎柯士甸道與九龍公園徑的廣東道亦將封閉。

警方指，如有需要，會在封閉其他道路。

▼2023年12月24日 市民平安夜蘭桂坊迎聖誕▼



+ 13

封路方面，警方指24日下午2時至25日上午5時，中環下列路段將率先封閉。

－ 介乎雲咸街與威靈頓街的德己立街

－ 蘭桂坊

－ 榮華里

－ 和安里

－ 介乎雲咸街與德己立街的威靈頓街

－ 安蘭街



其他路段如擺花街、閣麟街等則視乎人潮情況，再考慮封閉。

聖誕節港島特別交通安排。（政府新聞處圖片)

▼2023年12月24日 市民平安夜湧西九看水上煙火表演▼



+ 15

聖誕交通｜平安夜羅湖深圳灣口岸0000關閉

羅湖以及深圳灣口岸都是會在晚上十二時關閉，只有皇崗及港珠澳口岸維持二十四小時運作。

聖誕節慶期間將有多場活動於西九文化區舉行，除了西九文化區管理局正舉行的西九聖誕市集外，旅遊發展局將分別於12月24、25及26日晚上8時在藝術公園海濱草坪呈獻「冬日維港水上煙火」，藝術公園海濱草坪亦會於12月28日晚上8時15分舉行《PANDA GO! 香港遊》煙火無人機匯演。

西九文化區表示，上述活動預料將吸引大量訪客，提醒公眾留意西九各場地和設施在平安夜和聖誕假期的特別開放安排及人潮管理措施。

聖誕節假期期間人潮管理措施：12月24、25、26及28日下午4時起。（西九文化區圖片)