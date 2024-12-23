聖誕｜旅遊業界料外遊者較去年多　高鐵1.5增西安北綫將設首發團

入境處表示，截至昨晚（22日）9時有近98萬人次出入境，出境人次較入境多，其中54萬人次出境、43萬人次入境。旅行社東主協會會長兼金怡假期董事長葉慶寧相信，由於請3天假便能連放9天，今年聖誕外遊市民較去年多。旅遊促進會總幹事崔定邦表示，短線旅行團的報團情況與去年相若，大致良好。至於高鐵香港段下月5日起新增西安北長途線，崔定邦認為票價固定有助組團，當日亦會有首發團到當地旅遊。



上周六，西九龍站近中午出入境人潮漸多，約廿班高鐵班次已售罄。（資料圖片／吳綽詩攝）

香港旅行社東主協會會長兼金怡假期董事長葉慶寧今 (23日) 接受電台訪問表示，今年聖誕假期連同周末、請假3日可以連放9日假，相信更多市民選擇外遊。其中郵輪旅遊變得受歡迎，估計因疫情「焗住無訂去」，且較為舒適及安全。隨着航班恢復，機票下跌約一至兩成，葉慶寧說旅行社團費相對下調，但指歐洲旅行團費受當地成本影響，故沒有減價。

旅遊促進會總幹事崔定邦在同一節目表示，短線旅行團報團情況與去年相若，大致良好。港人傳統旅遊地點如台灣、日本等較受歡迎。而內地旅遊硬件近年漸趨成熟，價錢亦較便宜，也十分受歡迎。

高鐵香港段下月5日起，將增設陝西省的西安北長途綫，途經梅州西、蘇州南及西安北。崔定邦說，鐵道旅遊越來越受歡迎，加上高鐵平日及假期票價固定，座位數目多，旅行社較容易制定新旅遊產品。他又表示通車當日，已有首發團前往西安北。