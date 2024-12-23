聖誕｜登機櫃位續現人龍　遊韓市民嫌港悶：聖誕打卡都係人同人逼

聖誕節將至，不少港人出境外遊。今早（23日）香港國際機場韓亞航空、長榮航空等櫃台排起人龍，有遊韓港人需排隊約半小時才能辦理登機手續。她認為，不少港人選擇在聖誕出遊，是因為「香港好悶，冇乜聖誕氣氛⋯⋯所謂聖誕打卡都係人同人逼。」



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讚首爾聖誕氣氛濃 二人預算一周消費2至3萬

大學生莫小姐和陳小姐準備到首爾玩一星期，兩人除了參加偶像鄭容和的粉絲見面會，還會到大型商場購物、到郊外滑雪，並周圍打打卡，每人預算2至3萬港元。

陳小姐去年聖誕也是在首爾度過。她認為，首爾聖誕氣氛濃厚，許多購物街和商場除了擺設大型裝飾，還有人表演唱歌跳舞，觀眾也會不時歡呼互動。「香港就好悶，冇乜聖誕氣氛。啲商場裝飾每年都差唔多，地方又細。」她昨日亦留意到利東街人山人海的新聞，認為「好誇張，好多遊客，所謂聖誕打卡位都係人同人逼。」莫小姐一旁笑稱「係要爭分奪秒搶個位返嚟。」

除了韓國外，台灣亦是港人外遊的熱門選擇。今早11時，長榮航空櫃位排起人龍，當中不少人手持入台證。

一家四口赴台玩6日 稱食物及服務性價比較港高

市民李小姐一家計劃到高雄遊玩6日，預計一家四口共將花費約3萬港元。她表示，高雄不少景點均有聖誕燈飾，氣氛濃厚，而且食物及各項服務的性價均比香港高。「同樣嘅價錢，可能高雄嗰邊嘅質素高好多。」

亦有港人選擇到國內旅行。謝先生認為「香港比較悶，東南亞又去到厭」，故這次跟團到北京遊玩6日，預計將至少花費2至3萬港幣。他表示，這次去北京除了參觀長城、故宮等景點，亦想感受老北京文化。他又指，內地不少景點、餐廳、酒店的預訂近日早已「爆滿」，相當繁忙。街道上亦有不少燈飾，其主題每兩個三星期輪轉一次，氣氛相當熱鬧，與香港不同。

入境處數字顯示，昨日共有595,119人次離港，當中396,849人次為香港居民。經機場離港的香港居民，則有55,190人次。