聖誕交通安排｜平安夜港鐵通宵行駛？地鐵＋巴士服務時間一文看

聖誕交通安排｜轉眼間又到年末，不少市民都會外出歡度佳節，享受聖誕及除夕活動，不過玩得夜又會擔心無交通工具回家。《香港01》好食玩飛記者就整理了平安夜、聖誕節、除夕夜港鐵以及巴士的交通安排供大家參考，方便大家安排節日行程。



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港鐵將於平安夜及除夕夜通宵行駛本地鐵路綫及輕鐵路綫。（官方圖片）

港鐵宣布，共8條本地鐵路綫及7條輕鐵路綫，將於平安夜及除夕夜通宵行駛；另有3條巴士綫則會延長服務。

此外，即日起（20日）至2025年1月1日期間，港島綫及南港島綫於周末及假日大部份時間將加密至約3至4分鐘一班車。機場快綫於指定日子亦會提早和延長服務。

聖誕交通安排｜港鐵平安夜+除夕夜交通安排

​8條綫路+7條輕鐵綫路通宵行駛

荃灣綫

觀塘綫

港島綫

南港島綫

將軍澳綫

東涌綫

東鐵綫

屯馬綫

輕鐵505、507、610、614P、615P、751、706綫



3條不包含通宵行駛路線

機場快綫

迪士尼綫

東鐵綫往返羅湖及落馬洲站



3條港鐵巴士綫延長服務時間

506號線：往兆麟方向延長服務時間至凌晨1時30分／往屯門碼頭方向延長服務時間至凌晨1時50分

K51號線：延長服務時間至凌晨12時45分

K54號線：往和田方向尾班車凌晨1時由屯門巿中心開出／凌晨1時15分由兆康站開出



聖誕交通安排｜港鐵年尾加強服務

港島綫及南港島綫

即日起至1月1日，周末及假日大部份時間加密至約3至4分鐘一班車



機場快綫

12月25日及1月1日：香港站頭班車提前於早上05:30開出

12月29日及1月1日：博覽館站尾班車延至翌日凌晨01:00開出



聖誕交通安排｜九巴年尾加強服務

九巴亦宣佈，126條巴士路線將分別於平安夜、聖誕節、除夕夜及元旦加開班次或延長服務時間。加開班次可參考以下圖片：

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聖誕交通安排｜城巴12.21起加開機場口岸班次

12月21日至明年1月2日期間，城巴加開逾510個額外班次，包括加強機場、港珠澳大橋香港口岸、深圳灣口岸及香園圍口岸的巴士服務，及強化赤柱及山頂等主要本地旅遊景點路線，方便市民旅客歡度佳節。

城巴12月21日起加開機場口岸班次。（官方圖片）

聖誕交通安排｜觀光開篷城巴推「聖誕燈飾之旅」路線

12月14日至12月30日，觀光城巴開篷巴士亦會開辦聖誕燈飾主題路線。每晚9時後，H2K巴士路線由中環（天星碼頭）開出的班次會轉成「聖誕燈飾之旅」，帶大家穿梭中環花園道、灣仔告士打道及海濱長廊，以及尖沙咀麼地里等聖誕燈飾集中地。

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