聖誕｜新鴻基：商場生意增　港人具消費力但揀擇　谷市道靠話題

平安夜來臨，不少市民留港慶節，帶動經濟。新鴻基地產代理租務部助理總經理（推廣）馮穎欣今日（24日）接受港台節目《千禧年代》訪問時稱，今年12月初商場人流較去年增加百分之十，預計按年生意額有雙位數增長，認為港人仍有一定消費力，但比以往「揀擇」，故現時零售市道需要話題性刺激市民消費。美麗華集團首席營運總裁陳宗彝則表示，留意到今年更多市民留港消費，估計因聖誕節和農曆年相近，外遊數目減少。



美麗華集團首席營運總裁陳宗彝則表示，留意到今年更多市民留港消費，估計因今年聖誕節和農曆年相近，外遊數目減少。（資料圖片/任葆穎攝）

本地市民具消費力但「揀擇」 節日更易衝動消費

新鴻基地產代理租務部助理總經理（推廣）馮穎欣表示，今年12月初商場人流較去年增加百分之十，預計按年生意額有雙位數增長。她說，旗下觀塘商場的位置接近跨境巴士站，留意到今年有更多拖着行李箱的旅客到訪，估計內地恢復一簽多行帶動人流。她又預料，今年商場餐飲及電器業生意升幅達百分十。

她指，滿額換禮品的人流較預期多，認為本地市民仍有一定消費力，但比以往「揀擇」，故要提供誘因如優惠、抽獎等刺激消費。她又指，現時零售市道需要話題性刺激，市民在節日亦更易衝動消費，旗下商場亦自11月中開始推廣聖誕。

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內地客常選購限量版品牌 商場製攻略推廣

比較港人及旅客的消費模式，她表示，港人為重複性到訪，較積極參與大抽獎；旅客則一次性購買金額較大的商品，如美妝禮盒、補品等。她又指，留意到內地旅客近年消費同樣「揀擇」，希望在港選購限量版、但在內地斷貨的品牌，故商場亦會在內地社交平台製作攻略推廣。此外，商場活動亦會加入「參與元素」，如消費滿金額便能參與韓團簽名會，刺激消費。

美麗華集團首席營運總裁陳宗彝則表示，留意到今年更多市民留港消費，估計因今年聖誕節和農曆年相近，外遊數目減少。（資料圖片）

餐廳訂枱兩周前爆滿 今年人流增幅五成

美麗華集團首席營運總裁陳宗彝則表示，旗下餐飲兩周前的訂枱已爆滿，商場人流較去年增幅五成，預計轉化15%消費額，又指旗下商場接近三成為餐飲業，見咖啡店等生意額有增長，節日沒有減價，自助餐更反而加價，數字樂觀理想。

他亦留意到，今年市民提早「做冬」，整個月的周末訂枱都爆滿。他估計，因今年聖誕節和農曆年相近，航班無甚增加，以致更多市民留港消費，而不選擇外遊。

訂房率方面，他表示部分區域的酒店房價上升，旗下的酒店訂房率超過九成。內地旅客佔48%，較上年增加3%，估計因內地不著重聖誕推廣，當地年輕人更喜歡香港氛圍。