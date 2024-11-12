烈酒稅香港｜邵家輝稱若無衍生酗酒問題　可研再減平價酒稅振市道

施政報告2024宣布進口價高於200元的烈酒，200元以上的部份稅率由100%減至10%，立法會今日（12日）討論有關事宜時，批發及零售界議員邵家輝提到紅酒稅寬減多年，港人的飲酒量並無顯着上升，因此他期望政府觀察今次調整烈酒稅後社會狀況後，研再進一步寬減進口價200元以下的烈酒的稅率，以刺激本港零售及餐飲市道。商經局副秘書長林兆康重申，進口價200元的烈酒只佔市場15%，認為降低相關烈酒稅率，對香港平均飲酒量及青少年的影響不大，又指當局已推出一連串的宣傳教育活動。



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現時香港對烈酒，即酒精濃度多於30%的酒類，徵收進口價100%的稅款。不過按現時最新的稅率，只要一瓶烈酒容量少於1公升，進口價高於200元，稅率則可寬減。換言之，進口價為300元的烈酒，原來需繳300元稅項，但減稅後只需付上210元，即可節省90元。

邵家輝︰當年寬免紅酒稅 港人飲酒量無顯着上升

立法會議員邵家輝表示，當年政府寬免紅酒稅後，香港便成為紅酒貿易中心，成功創造就業及營商機會，同時港人的飲酒量並無顯着上升，仍然低於鄰近國家，因此他期望政府在觀察社會狀況後，可再進一步寬減進口價200元以下烈酒的稅率，以刺激本港零售及餐飲市道。

邵家輝說︰「如果見到市場上面，當減完之後一段時間，發覺都冇市民酗酒嘅情況，或者飲酒數量增加。政府可以考慮下200蚊稅率可以調低，令到多啲產品受惠，相信可以幫到香港唔同飲食、夜市同經濟。」

商經局︰進口價200元烈酒只佔市場15% 對青少年影響不大

立法會議員梁毓偉及狄志遠都關注青少年飲酒問題。商經局副秘書長林兆康重申，進口價200元的烈酒只佔市場15%，認為降低相關烈酒稅率，對香港平均飲酒量及青少年的影響不大。但他亦強調政府不鼓勵市民飲酒，因此由2022年起展開一連串公眾教育活動，並設立網頁，以加強市民認識飲酒的健康風險。

林兆康又指，政府亦透過資助向非政府機構，推出戒酒輔導先導計劃，為識別為酒精依賴者提供免費服務；至於基層醫療健康方面，當局亦有其他計劃配合，涵蓋不同的年齡群包括青少年，而學校並會向學生提供相關資訊，期望上述各項工作能將影響減至最低。