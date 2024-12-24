麥浚龍父被追2.2億元案　商人不服追討失敗　就裁決提上訴

藝人麥浚龍（Juno）的父親麥紹棠，被指於2016年遊說一名商人購買他當時任主席的中建置地的股票，並保證半年內穩賺6千萬元，又稱若股價跌穿買入價會向商人賠償。惟商人購入股份後收購告吹虧本，他要求麥紹棠賠償不果，遂興訴追討2.2億元。惟經審訊後，商人在高等法院被裁定敗訴。商人日前向上訴庭提出上訴，案件暫未有排期。



原告為吳健南，被告為麥紹棠。原告案情指，麥紹棠曾稱內地公司新興鑄管將收購中建置地，建議吳購入中建的股票。麥又保證吳在半年內出售股票，必可賺取6000萬元，若股價跌穿其買入價，麥可賠償差額，和該6000萬元的「必賺」回報。

麥浚龍(Juno)的父親麥紹棠雖然在原審時勝訴，但原告已就裁決提出上訴。(朱棨新攝)

麥浚龍是中建電訊集團主席麥紹棠之子。（視覺中國）

麥淩龍在音樂及電影等方面均有發展。(資料圖片)

麥浚龍亦有參與電影拍攝。（葉志明 攝）

麥浚龍亦是名歌手。(資料圖片)

吳曾以2.1億元購入60億中建置地股票

吳稱因麥的承諾，遂於2016年初以每股0.035元，買入60億股中建置地，總值2.1億元。惟同年6月，中建置地宣布收購告吹。吳指麥未有兌現承諾，要求麥賠償2.2億元。

官指回報好得難以置信認為協議不存在

高等法院法官早前在判辭稱，認為吳聲稱與麥之間的口頭協議並不存在。法官同時亦認為該口頭協議不合邏輯，亦不合商業原則，更指交易的回報高達57個百分比，是好得令人難以置信，最後裁定吳敗訴。

案件編號：CACV543/2024