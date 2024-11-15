麥浚龍父被追2.2億案　官稱所指承諾好得難以置信　裁原告敗訴

藝人麥浚龍（Juno）的父親麥紹棠，被指2016年向一名商人稱，他當時任主席的中建置地將被收購，遊說該商人購入股票，並承諾半年內能賺6千萬。惟商人以2.1億元購入股份後，收購告吹，股價不升反跌。商人指遭誤導，入稟向麥紹棠追討2.2億元。經審訊後，高等法院法官今(15日)頒下判辭，認為商人指稱和麥紹棠之間的口頭協調，並不存在，又指「必賺」6000萬元的承諾，回報率達57個百分比，實在好得令人難以置信，裁定商人敗訴，需支付麥的訟費。



麥浚龍(Juno)的父親麥紹棠被追2.2億案，官判原告敗訴。(朱棨新攝)

案中有提及麥浚龍，指原告吳建南若要購入股票，其中一方法是透過麥浚龍購入，但原告沒有這方面證據。（鄧穎琪攝）

麥浚龍。

麥浚龍。(IG@yatchee.studio)

原告指麥承諾必賺盈利6千萬

原告為吳健南，被告為麥紹棠。原告入稟時指麥曾作出承諾，遂於2016年初以每股0.035元，買入60億股中建置地，總值2.1億元。惟同年6月，中建置地宣布新興鑄管收購告吹。吳要求以2016年10月的收市價0.008元計算，獲賠償1.62億元的差額損失，以及6000萬元的「必賺」盈利，合共2.2億元。

認為沒有吳所稱的口頭承諾

法官在判辭指，考慮案中證據後，認為沒有吳健南指稱和麥紹棠之間的口頭協議。吳健南早前指，吳涉案時購入的股票，只可能來自麥紹棠，或是另一公司配售。法官指，吳健南未能證明其股票是來自麥浚龍，相反他購入股票時，另一公司亦正配售股票。

協議亦不合邏輯及商業原則

法官亦指，吳指稱的口頭協議，亦不合邏輯和商業原則，如根據協議，吳投資2.1億，但獲保證於半年「必賺」6000萬元，回報達57個百分比，法官指該回報率好得令人難以置信。此外，協議指若吳購入股份半年後，公司股價低於吳的買入價每股0.035元，麥個人會向吳賠償所有損失。惟法官指，公司股價於涉案時均低於0.035元，即吳購入時，已有權獲賠。法官指，此並不合理。

因法官認為沒有涉案口頭協調，因此裁定吳敗訴。

案件編號：HCA 2888/2018