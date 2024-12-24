西九水上煙火｜旅客讚震撼尤愛「HK」及笑臉圖案：完全超乎我期待

今日（24日）平安夜，維港水上煙火在8時在西九文化區對區海面發放，為時10分鐘，有觀賞煙花的內地旅客大讚煙花效果震撼、「完全超乎我的期待」，尤欣賞「HK」和笑臉圖案，以及尾聲部分。



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今日（24日）平安夜，維港水上煙火表演歷時10分鐘，位於西九海濱長廊擠滿人群一同觀賞。表演期間，煙火以不同色彩、圖案綻放於夜空中，不時引起觀眾們的驚嘆和呼聲。

專程來觀賞煙火的廣州旅客李先生認為煙火效果很震撼和漂亮，「特別係最尾嗰幾秒，啲煙花飆上嚟。」他表示，今日亦到中環、堅尼地城、太古一帶拍照，感受聖誕氣氛。

來自廣西南寧鄭小姐(右）及天津的旅客段小姐（左）表示，第一次在香港看聖誕煙火。（洪芷菁攝）

來自福建和廣州的蘭同學和任同學，在下午4時便到現場。她們表示第一次來港觀賞聖誕煙火，覺得特別精彩，「完全超出我的期待！」她們又大讚最後一兩分鐘的煙火非常絢爛，並表示看到有「HK」字眼的煙火圖案時，覺得特別震撼和開心。

來自廣西南寧鄭小姐及天津的旅客段小姐表示，第一次在香港看聖誕煙火。她們已在港逗留了四天，明日回程。她們表示，今次行程主要來港過聖誕及看煙火，認為香港的聖誕氣息較濃厚，期間亦到了麥理浩徑徒步露營。對於煙火表演，她們尤欣賞「HK」字眼和笑臉的煙火圖案以及尾聲時「全部散開」的煙火，覺得特別震撼及「超級美麗」。

▼2023年12月24日 市民平安夜湧西九看水上煙火表演▼

