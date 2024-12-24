六合彩結果｜平安夜攪珠結果有得對　下期周六攪珠　頭獎料5300萬

六合彩最近五期頭獎無人中，今晚（24日）平安夜將再次攪珠，由於金多寶累積增至3,381萬元，馬會估計幸運兒今晚如能10元一注獨中，可得橫財4,200萬元。投注晚上9時15分截止，總投注額為9,245萬元（92,452,676元）。



馬會公布，今晚頭獎又無人中，本周四（26日）Boxing Day不攪珠，到周六（28日）才舉行，估計頭獎10元一注獨中，可得5,300萬元。



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12月24日平安夜六合彩攪珠結果。(馬會直播截圖）

今晚攪出號碼為：8、11、18、23、25、41，特別號碼為：45。

12月24日平安夜六合彩攪珠及派彩結果。(馬會網頁截圖）

馬會公布，今晚頭獎又無人中，即連續六期落空。二獎有7注中，每10元一注派彩476,080元；三獎有178.5注中，每10元一注派彩49,780元；而今期中七獎的數目，多達178,035.4注，以10元一注派彩40元計，派彩便需712萬元。

由於周四Boxing Day有夜間賽馬，故下期六合彩攪珠為本周六晚。多寶累積增至4,381萬元，馬會估計頭獎一注獨中可得5,300萬元。

近兩期先後開「三連號」及「四連號」

六合彩自12月10日兩注瓜分近4,000萬元彩金後，12月12日至21日的五期攪珠，均無人中頭奬，12月14日更無人中二獎，三獎也只有53注中；至於其他四期，有半注至2注中二獎，三獎有83.5注至125注中。

近兩期二獎都只有一注中，各派彩200多萬元，這兩期開出的號碼頗為特別。過往攪珠不時會有「雙連號」，但「三連號」、「四連號」的情況較少。

不過上周四（19日）就攪出1、2及3號「三連號」結果，以及又有36及37「雙連號」；到上周六（21日）更出現20、21、22及23號「四連號」，不過三獎及以上中獎注數反而較多，七獎有約10.8萬注中，料因投注量較多。

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六合彩攪珠截至12月21日，最多出現號碼30號。(馬會網頁截圖)

截至上周六攪珠，最旺的號碼依然為30號，累計攪出493次；其次為49號，累計487次；24號以480次排第三位。第四至六位依次為22、10及13，分別攪出475、472及470次。

最冷門仍是19號，攪出407次；次冷門為23號，累計出現418次，而25以419次列第三。

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