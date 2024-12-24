多圖｜平安夜多區人如潮湧　洋溢聖誕節氣氛　歡笑聲此起彼落

踏入2024年最後一個節日，平安夜（24日）街上盡是人潮，街裡有愛人一對對，亦有享天倫之樂的家庭，歡笑聲此起彼落。在西九文化區對出維港海上上演的火樹銀花，吸引大批市民駐足欣賞，煙火每次綻放都引來觀眾讚嘆；尖沙咀人頭湧湧，不少人身穿紅衣、戴上聖誕帽，洋溢節日氣氛。一岸之隔的蘭桂坊，雖無尖沙咀的人潮，但到處是聖誕裝飾，也有盛裝打扮的市民，亦是盡顯歡欣。



12月24日 西九文化區上演水上煙火表演▼



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今年聖誕節雖被指維港兩岸燈飾少，但不減各區過節氣氛。旅發局第二年在西九文化區對出維海面舉辦水上煙火表演，吸引眾多觀眾到場，五光十色的煙火在半空中綻放，10分鐘的表演絕無冷場，歡呼聲不斷。煙火砌出的「HK」圖案，吸引了內地遊客目光，直呼震撼、「完全超乎期望」。

▼12月24日 平安夜尖沙咀一帶人頭湧湧▼



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一岸之間的蘭桂坊，雖然人流無尖沙咀一帶多，但氣氛亦較往常熾熱，精心打扮的市民與掛滿聖誕裝餘的路牌「打卡」，亦有市民買了生日蛋糕，與友人在蘭桂坊慶祝生日之餘，共渡溫暖聖誕。

▼12月24日 市民到蘭桂坊賀聖誕▼



平安夜有市民買了生日蛋糕，與友人在蘭桂坊慶祝生日之餘，共渡溫暖聖誕。（梁鵬威攝）

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平安夜晚上只有攝氏17度左右，但到處處都是節日的溫暖，相信市民在香港不同角落，也能與愛人、家人或是友人，亦能享受佳節帶來的愉悅，與身邊人說聲聖誕快樂。